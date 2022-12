A Fonó Folkszilveszteren a Szászcsávási zenekar, valamint Péter Tamás és barátai játsszanak a vonós táncházban, a Gáska zenéjére pedig moldvai táncokat táncolhatnak a résztvevők.

A legendás szászcsávási zenészek több nemzedékre visszamenően a környék híres muzsikusai, repertoárjuk rendkívül széles, hiszen magyaroknak, románoknak és cigányoknak egyaránt muzsikáltak – áll a Fonó Budai Zeneház MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Mint írják, a szászcsávási zenészek legnagyobb érdeme, hogy azt a hagyományos erdélyi vonós tánczenét játsszák, amely egykor még egész Erdélyben virágzott. A zenekar tagjai rendszeresen zenélnek Erdély-szerte, az elmúlt évtizedekben a városi, magyarországi táncházakban visszatérő vendégek, több meghívást kaptak külföldre, a tengerentúlra is.

A Fonó hat lemezből álló sorozatot adott ki a szászcsávási felvételekből, amelyek között olyan anyagok is megtalálhatók, mint a zenekar chicagói koncertje, vagy a magyar népi éneklésben egyedülállóan a többszólamúságot képviselő Szászcsávás dalárda felvétele.

Péter Tamás prímás zenekarának tagja Balogh Kálmán (cimbalom), Fekete Márton (brácsa), Gombai Tamás (hegedű) és Molnár Péter (bőgő).

A számos klubban, táncházi helyszínen játszó Gáska muzsikájára azok is be tudnak csatlakozni a moldvai körtáncokba, akik még a vonós táncokban kevésbé járatosak.

A megelőző napokban is minden este programokkal várják a közönséget a Fonóban. December 28-án a latin zenék állnak a középpontban, a Los Orangutanes és a Lituma fellépésével.

December 29-én roma, bolgár és magyar dalok hallhatók a Fonóban Navratil Andrea és Lakatos Mónika előadásában.

A zeneház év végi Jazz Előszilveszterén december 30-án a Dresch Quartet ad koncertet. A Söndörgő tamburái ezúttal dzsesszes stílusban szólalnak meg, majd a Nosnach lép fel.

A programokról bővebb információ a Fonó weboldalán olvasható.

(MTI)