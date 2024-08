Idén immár 56-ik alkalommal, ahol mások mellett Zara Larsson, Armin van Buuren és Kamrad is fellép

A fesztivál négy napon át, augusztus 28-tól 31-ig tart az újszegedi Partfürdő területén. Tíz zenei színpadon, több mint 200 előadó lép fel, valamint a fesztivál Civil Falujában csaknem 40 civil szervezet mutatja be tevékenységét különböző aktivitásokkal, beszélgetésekkel és egyéb programokkal – közölte Kolonics Erika, a fesztivál igazgatója az MTI-vel.

Az igazgató elmondta, az előzetes jegyvásárlások alapján a látogatók száma megközelíti a tavalyi rekordrészvételt, szombatra pedig teltházat várnak.

A nemzetközi sztárok mellett a magyar könnyűzenei előadók színe-java is fellép: mások mellett 30Y, Dzsúdló, a Follow The Flow, a Margaret Island, Rúzsa Magdi, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Halott Pénz, a Honeybeast, Manuel, a Punnany Massif, a Valmar, Krúbi, Majka, a Wellhello, a Pogány induló, Azahriah, az AWS, a Bagossy Brothers Company, a Beton.Hofi, ByeAlex és a Slepp, a Magna Cum Laude, és Rácz Gergő is.

Harmadik szakasza a legjobb, remélhetőleg sokáig tart

Az idei fesztiválon újdonságnak számít, hogy létrehoztak egy SZIN EXTRA klubtagságot, amelyre a legnagyobb fesztiválrajongók tudnak regisztrálni, és ezzel a tagsággal első kézből kaphatják meg a fesztivállal kapcsolatos újításokat, exkluzív információkat – ismertette Kolonics Erika.

A fesztivál sajtóbejárásán kiosztott közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a SZIN idén elindított egy “Légy jelen!” kezdeményezést is, aminek az a mondanivalója, hogy a mobiltelefonok mellőzésével minőségibb, teljesebb koncertélménnyel lesznek gazdagabbak a látogatók. Mint írták, a mobilhasználat elhagyása erősíti a közönség közötti interakciót.

A Szegedi Ifjúsági Napok a legnagyobb múltú hazai fesztivál, története 56 évvel ezelőtt 1968-ban indult, és három korszakra osztható. Harmadik szakasza 2002-ben kezdődött, amikor a városvezetés felélesztette a fesztivált, amely helyszíne a Partfürdő lett. A hazai zenekarok már számoltak a szegedi bulival, majd lassan felfedezték azt a nemzetközi fellépők is.