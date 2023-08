Közös dallal jelentkezett Alee és MC Hawer

Balázs Alex, azaz Alee sokféle stílusban kipróbálta már magát, és nincs ez másként most sem. Legutóbbi dala, a Délután fél 6 egy komor vallomás volt arról, hogy milyen szembenézni a mindennapokat megnehezítő problémákkal. Alee egy kisebb szünet után újra belevetette magát a zenébe, és afféle oldásként meg is érkezett most a jóval könnyedebb hangulatú, bulis Travis.

A klipet itt találod:

youtu.be/OSi2iUKZaEs

A 2000-es években indult formáció, az MC Hawer és Tekknő tagjával készült dalhoz klip is készült Lehoczki Dániel rendezésében