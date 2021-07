Bárhol legyünk, bármit csináljunk, életünk része a zene. Nem csak fesztiválokon és meghirdetett koncerteken vagy baráti, családi eseményeken, de tereinken sétálva, vagy épp este a garázssoron is profi élőzenei produkciókat élvezhetünk, sőt vallási szertartásainkat is zene kíséri. Így van ez a római katolikusoknál is, ahol az orgona a templomi berendezés részét képezi. Több helyen tartanak gitáros miséket is, de bevallom

fúvós zenekari miséről még nem hallottam.

Július 4 -én egy olyan községben jártam, ahol a lakosok száma az ezret sem éri él. Bár van átmenő forgalma, turisztikailag is ismert, kicsit mégis eldugott. Oroszlánytól pár kilométerre, a Vértesben egy gyönyörű helyen található: Gánt. Itt ért az a meglepetés, hogy a vasárnapi szentmise néhány énekét (Gánt lévén német nyelven) egy komplett fúvószenekar kísérte. (Igen, az 1776–1777 -ben épített katolikus templomban.)

Mint utóbb Kaszás Sándor karmestertől megtudtam, a Sóskúti Ifjúsági Zenekar utánpótlás növendékeivel tartanak jelenleg német nemzetiségi hagyományőrző zenei tábort Gánton, melynek keretében a szentmisén német énekeket kísértek. A tábor zárása július 9-én, pénteken lesz, amikor is térzenét adnak 15 órakor a templomkertben. A műsor a héten tanult német nemzetiségi zenekari számokból fog állni. (A tábor pályázati támogatásból valósult meg, melyről honlapjukon is olvashattok: http://sosfuvos.net )