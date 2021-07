Fesztivállal melegít a Gödör az újranyitásra

Bródy-nyitás után Sziámi-Romano-közös koncert!

Gödör Camp néven hatnapos tapolcai fesztivállal hangol augusztus 14-étől 19-éig a Gödör az újranyitásra. A húsz éve létező fővárosi hely Gödör Underground néven szeptember közepétől a Király utcában fog üzemelni.

A tapolca-diszeli összművészeti fesztivál zenei programjában fellép mások mellett Bródy János, az Európa Kiadó, a Kontroll Csoport, a Pál Utcai Fiúk, a Balaton és közös koncertet ad a Müller Péter Sziámi AndFriends a Romano Drommal – mondta Maróti Dániel, a Gödör zenei programvezetője a klub új otthonában tartott szerdai sajtótájékoztatón.

A szabadtéri, család-, gyerek- és kutyabarát, nyári összművészeti fesztiválnak a Káli-medence és Tapolca szomszédságában található Diszeli Kúria ad otthont. A fesztivál műsorában a Gödör hagyományai ötvöződnek a Balaton-felvidéki kistérség helyi értékeivel, kortárs formában.

A fesztivál helyszínéül választott Diszeli Kúria egy 18. századi műemlékegyüttes és birtok. Hat napra eklektikus művészteleppé változik a kúria, megtöltve azt pódiumbeszélgetésekkel, kiállításokkal, közösségi programokkal, kortárs tánccal, akciófestéssel, zöld gondolatokkal, gyerekprogramokkal és esti nagykoncertekkel.

A zenei programot augusztus 14-én Bródy János koncertje nyitja, 15-én a ColorStar és az Anima Sound System, 16-án az ef Zámbó Happy Dead Band és az Európa Kiadó, 17-én a Pál Utcai Fiúk, 18-án a Balaton és a Kontroll Csoport lép fel, az utóbbi 40. születésnapját ünnepli.

A zárónapon, augusztus 19-én Kiss Llászló tart lemezbemutató koncertet, majd közös műsort ad a Müller Péter Sziámi AndFriends és a Romano Drom. A fesztiválon gyerekeknek szóló koncertek is lesznek, augusztus 15-én a Rutkai Bori Band, másnap Gryllus Vilmos, 18-án Farkasházi Réka és a Tintanyúl ad műsort.

Filep Ákos építész, a Gödör alapítója, vezetője elmondta, hogy az 1838-ban Hild József tervei alapján épült Király utca 50. alatti épület eredetileg egy gangos, polgári társasház volt, később szeszfőzde, könyvesház-étterem működött ott, a közelmúltban pedig a Sirály bázisa volt.

A bérleti jogokat 2019 közepén nyílt pályázaton nyerték el, azóta a hely mindhárom szintje megújult. A tereket meghagyták, kicserélték a teljes elektromos hálózatot, kiépítették a füstelvezetést, a légtechnikát – ismertette.

– A Gödör számára az értékközvetítés az alap, a társművészetek egymásra találása. Olyan helyet akarunk, ahová nemcsak a programok miatt, hanem találkozni is betérnek az emberek. A mai 20-25 éves korosztályt is szeretnénk megszólítani, emellett meg akarjuk tartani a korábbi két évtized hagyományait, a kiállításokat, a roma kultúra bemutatását és a VI. kerületi önkormányzattal közösen klímaklubot is működtetni fogunk – sorolta Filep Ákos.

Az új helyen a Gödör rendszeres vendége, majdnem házigazdája Jordán Tamás színművész lesz, aki az eseményen elmondta: ősztől olyan szerzőket fog itt előadni, mint Platón, Ady és József Attila.

Maróti Dániel úgy fogalmazott, hogy a Gödör egy közösséget takar, ezt szeretnék megtartani és ehhez „becsatornázni” a fiatalokat, ezért bemutatkozási lehetőséget biztosítanak kezdő zenekaroknak is.

A Gödör 2002 októberében nyílt az Erzsébet téren és 2012-ig működött ott. 2019-ig a szintén Király utcai Central Passage volt az otthonuk.

Jordán Tamás lesz a majdnem-házigazda!