A HolyChicks legújabb videója

„Traumatizált minket, mégis képtelenek vagyunk elengedni" – HolyChicks Nélkülünk, bennünk



A HolyChicks életében különleges szerepet töltött be legutóbbi EP-jük, a Nélkülünk, bennünk. Egyrészt a Víz alatt levegő című szerzeményükkel bejutottak A Dal 2023-as mezőnyébe, ám ami ennél sokkal személyesebb: ezzel a kiadvánnyal búcsúztatták az egyik alapító tagot, a gitáros Lahucsky Krisztit. Helyét Barsi Anna Liza vette át a formációban.

A banda idei éve leginkább a tagcsere körül forgott. A történtek következtében újult erővel vágtak bele Lizával a próbafolyamatba, hogy minél hamarabb színpadon állhassanak, és a műhelymunkába, hogy friss dalokkal és vadiúj műsorral örvendeztethessék meg közönségüket. Ezekből egyértelműen kiderül, hogy a múlton való merengés kicsit sem jellemzi őket. Hogy lehet, hogy ennek ellenére mégis egy „régi” dalhoz készítették el vadiúj klipjüket?

A magyarázat egészen egyszerű. A Nélkülünk, bennünk nem az a szokványos HolyChicks dal, nem is követi a megszokott verze-refrén formulát, ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – több tagnál is „beragadt” a saját repertoárból egyfajta aktuális kedvencként. Másrészt fontosnak tartják a témát, amit feldolgoz, azaz az elengedést. És itt nem feltétlen a szokványos és lerágott popzenei csontról, a szerelemről beszélünk – lehet ez bármilyen emberi kapcsolat, múltbéli történés. Egy olyan emlék, ami valamilyen szempontból traumatizált minket, mégis minden igyekezetünk ellenére képtelenek vagyunk elengedni azt.

A Nélkülünk, bennünk egyébként még a HolyChicks egyik alkotótáborában íródott, a sukorói házban, ahova általában minden nyáron visszatérnek. Az itt eltöltött idő alatt összeszedik és formába öntik ötleteiket, csiszolgatják a szövegeket… Mintha egy intenzív edzőtábort tartanának – csak éppen nem a jobbegyenest vagy a hárompontost, hanem a számaikat tökéletesítik.

Ezek után már nem meglepő fordulat, hogy a Lélegezz klipjéhez hasonlóan a Nélkülünk, bennünk forgatási helyszíneként is a Velencei-tó vonzáskörzetét választották a főváros mellett. És a videót illetően nem csak a terep volt megszokott, hanem a rajta dolgozó stáb is. A klipet ismételten Makk Vata rendezte és vágta, de besegített Jónás Jácint is, aki ezúttal a drónfelvételeket készítette. A szemfüles arcok számára, akik követik a HolyChicks munkásságát, a főszereplő is ismerős lehet. Baradlay Viktor színész a zenekar barátjaként feltűnt már a Táncolj velem videóklipjének főhőseként. A kulcsfigura ezúttal szintén Viktor és persze Putyin Tötyike, aki ugyanolyan fantasztikusan hozta a hűséges négylábú társ szerepét, mint ahogy a valóságban szokta. A zenekar tagjai pedig ezúttal beérték egy rövid cameo-val, de hogy ki milyen szerepben tűnt fel, azt nézzétek meg magatok!

youtu.be/EzSxyGs2ZOg

(Fotó: Csákvári Péter)

A HolyChicks egy 2015 óta működő csupa csajokból álló pop-rock zenekar. A lányok kezdetben még Fluor Tomi nyári turnéján dolgoztak együtt, majd önálló utat választottak, és mára már megtalálták saját hangjukat a zeneipari palettán. A barátság és a karrier jól összefér a formációban: már az első próbákon megírták első dalaikat, és azóta is kölcsönösen inspirálják és motiválják egymást.