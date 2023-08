Fülledt hangulatú dallal jelentkezett Pápai Joci

Igazi nyári sláger a Megbabonáz, amelyhez klip is készült.

„Nagyon figyeltünk arra, hogy ez tényleg egy vidám, könnyed, nyári dal legyen. Kicsit mexikói, kicsit spanyol, kicsit roma – ezek keverékeként született a Megbabonáz” – meséli Pápai Joci. A dal hangulatához a klip is remekül passzol, olyan, akár egy felhőtlen nyári este: fiatalokat látunk, akik önfeledten táncolnak, énekelnek, jól érzik magukat.

A klipet itt találod:

youtu.be/4O8sE9VuhK4

„Ez a dal is az új vonulatot követi, ami már az Utolsó táncban is megjelent. Ahogyan az is afrobeat-latin keverék volt, a Megbabonáz is ezt a stílust követi” – meséli Joci, aki azt is elárulta, a koncepció nem véletlen. „Ilyen irányba szeretnénk majd vinni az élő produkciót is, ehhez igazítjuk a jövő évünket. Természetesen az autentikus világ és az ismert slágerek is megmaradnak, de mindebbe szeretnénk ezt az új vonalat belecsempészni és továbbvinni.”