A Balkan Fanatik 20. születésnapját ünnepli az A38-on

A jubileumi koncerten minden korszakból elhangzanak a legjobb dalok, színpadra lép mások mellett Pásztor Anna, Ferenczi György, Fibula, Geszti Péter és a Kuna testvérek – közölték a szervezők az MTI-vel.

A producer duó tagjai, Lepe (Lepés Gábor) és Yorgos (Tzortzoglou Jorgosz) több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött hozták létre 2002-ben a Balkan Fanatikot. Yorgos a Gépfolklórból és a Barbaróból volt ismert énekes, Lepe az elektronikus zene világából érkezett, Ákos csapatának tagja, Pierrot és Ganxsta Zoli producertársa és hangmérnöke is volt. Az általuk képviselt két, látszólag összeférhetetlen műfaj elegye teremtette meg a Balkan Fanatik egyedi világát.

“A Balkan Fanatik hagyományélő zenekar, nem hagyományőrző, napi szinten éljük meg a népdalokat, mindegy, milyen stílusba helyezzük őket, keverjük akár a britpoppal, akár reggae-vel. Mulattatni akarunk a népzenével és nem mulatós zenét csinálni” – nyilatkozta korábban Yorgos az MTI-nek.

Első rádiós sikerük 2004-ben a Csináld, csináld, jól csináld! volt, két évvel később a perzsa-svéd Arash-al közös Tike, Tike Kardi lett népszerű. 2009-ben a Los Angeles-i rapper sztár, Prophet közreműködésével készült az American Perestroika című lemezük, amelyről a Ha te tudnád… lett ismert. Másik népdalfeldolgozásuk, a Repülj madár Geszti Péter közreműködésével készült. Zenéik szerepeltek a Mix, a Nyócker és a Fekete leves című filmben.

Lepe és Yorgos együtt felel a zenékért, szövegekért, a hangszerelésért, a programozásért, a samplerekért. A csapatra jellemző, hogy minden lemezén változtat az előző anyag stílusán, miközben az elektronikus zene és az etno elegyítése állandó.

“Saját magunk számára szabjuk meg a határokat, meddig lehet elmenni a feldolgozásokban. Odafigyelünk, hogy ne csússzunk át a mulatós műfajába. Ez egy folyamatos pengeélen táncolás, ugyanakkor számunkra játék, és van beépített ízlésbiztosítékunk. Az csak önirónia, amikor azt mondjuk magunkról, hogy gumicsizmás agrár-popzenében utazunk” – fogalmazott Lepe korábban az MTI-nek.

A Balkan Fanatikban a zenészek, énekesnők, rapperek folyamatosan változtak az elmúlt tizenöt évben.

A zenekar játszott Bécsben, Erdélyben, Lengyelországban, Horvátországban, Szerbiában, fellépett a Public Enemy, a Jethro Tull, a Transglobal Underground és az Prodigy előzenekaraként. Eddigi albumaik: Balkan Fanatik (2003), Hungarikum (2006), American Perestroika (2009), Ölelj magadhoz (2011), Feljött a Nap (2014), On the Road (2014), Csókolj meg babám (2015), All Paths Are Yours (2015, ifj. Kurtág Györggyel), Urban Fragments (2016), Jajj az a szerelem (2017).

(MTI)