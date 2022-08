A Szamárfül fesztivált tizedik alkalommal tartják meg a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben 2022 augusztus 26. és 28. között – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A hagyományos családi nyárzáró fesztiválról a pécsi kultnegyedet üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. közleményében azt írták: a régió legnagyobb gyerekfesztiválja idén is a babáktól a kiskamaszokig igyekszik megszólítani a különböző érdeklődési körű gyerekeket.

Az eseményen fellép Bognár Szilvia, interaktív családi koncertet ad az Iszkiri, Bíró Eszter a hangok, a betűk és az idő birodalmába invitál zenei kalandozásra kicsiket és nagyokat, a kétszeres Fonogram-díjas Rutkai Bori Banda bulis, nyári dalai családi táncoldába hív, míg Mihályi Réka: Masni és Pocó koncertjét profi bábművészek játéka kíséri.

A színházi, bábszínházi előadások között szerepel a Bóbita Bábszínház előadásában a szülői elvárásokról, a saját út megjárásáról, megbocsátásról és elfogadásról szóló Madarak nyelve című mese, míg A hisztis királykisasszony zenés, interaktív produkciót takar. A Tandem Színház A leprikónok átka című darabjában pedig egy kis viking vitéz indul nagy küldetésre, a 21. századi Pinokkió-átiratban, míg az Ann-droid – Egy robotlány csodálatos kalandjai című produkcióban egy kis robotlány emberré válását követhetik az érdeklődők. A különleges előadás a színházat a legújabb digitális technológiával ötvözi.

A közleményben felhívták a figyelmet, hogy a kultnegyedben található m21 Galériában látható Az Űr – Alternatív kozmoszok című kiállítás e hetekben, ennek apropóján pedig megannyi űrprogram közül választhatnak a csillagok szerelmesei a Szamárfül alatt is. Láthatatlan bolygók címmel például tárlatvezetést tart Kiss László csillagász és Százados László, a kiállítás kurátora, míg az Űrlény-gyárban űrlényeket, az Űrkönyv-gyárban pedig űrkönyveket készíthetnek a gyerekek Molnár Jacqueline mesekönyv illusztrátorral. Az Űrbütyi műhelyében a résztvevők olyan multimédia-installációt hozhatnak létre, amely párhuzamos világok hangtájait szólaltatja meg.

Kimelték, hogy a fesztiválon a pandarajongók örömére PanDani is megjelenik, trambulinnal és rengeteg játékkal várja a gyerekeket a Mosolyország játszótér, de lesz zenés Ringató, gyerekvívás, állatsimogató, kipróbálhatók a pedálos kisautók, árusíthatnak a családok a kincses piacon, ahogy számos kézműves foglalkozás is várja az ügyes kezűeket.

Rossz idő esetén sem maradnak el a rendezvény programjai, ugyanis a szabadtérre tervezett események szinte mindegyikének van esőhelyszíne – hívták fel a figyelmet a kommünikében.

A Szamárfül fesztivál részletes programsora a www.szamarfulfesztival.hu oldalon olvasható.

(MTI)