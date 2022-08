Wolf Kati életében az anyaság és a karrier jól megfér egymás mellett

Wolf Kati nemcsak a karrierjében sikeres, de családanyaként is boldog és kiegyensúlyozott tud maradni.

,,Sokkal jobban összpontosítok, amióta megszülettek a gyerekeim. Előtte úgy éreztem, hogy végtelen idő áll a rendelkezésemre, nem éreztem azt, hogy lennének határidők az életemben. Azután már hozzájuk igazítottam mindent, és rá kellett jönnöm, hogy az én napom is csak 24 órából áll, viszont az egész csak azon múlik, hogy hogyan egyeztetem össze a lányokat és a munkát. Hiszek abban, hogy ezt a kettőt külön kell tudni választani. A konyhában nem leszek díva, a színpadon pedig nem azon jár az eszem, hogy mit fogok otthon főzni.”

A jó szervezés mindennek az alapja

A különleges hangú énekesnő heti váltásban neveli gyerekeit volt férjével. Ha nincsenek otthon a lányok, akkor teljesen betáblázza a hetét, viszont ha nála vannak, akkor igyekszik a tinédzserek időbeosztásához alkalmazkodni. A naptárában jó előre kijelöli a nyári szabadság idejét, ezt az időt csakis a 12 éves Lucával és a 17 éves Jankával tölti.

,,Ha a lányok nálam vannak, akkor szeretek minőségi időt tölteni velük, még akkor is, ha a korosztályukra jellemző módon sokszor bezárják a szobájuk ajtaját. Bár tudom, hogy maguknak is meg tudják csinálni a sajtos kiflit, de a mai napig szívesen elkészítem én helyettük. Igyekszem nem helikopter szülőként körözni a fejük felett. A lányaim szuverén egyéniségek, erős művészi hajlam van mindkettőben, de más terület iránt érdeklődnek. Nincs túlidealizált kép a fejükben az énekesi pályáról, látják, hogy a sok felemelő pillanat mellett mennyi nehézséggel is jár. Nem is szeretném rájuk erőltetni az én utamat, meg fogják találni a saját boldogságukat, ami úgy tölti fel őket, ahogy engem a zene. Szerencsés vagyok, hogy két ennyire elfogadó és türelmes lány édesanyja lehetek. Megértik, hogy ez is egy olyan munka, mint a többi szülőé, és vannak benne nehezebb időszakok. Az ismertségemet is a helyén kezelik, például nemrégiben Lillafüreden jártunk, ahol egy helyi hotel teraszán sütiztünk. Odajött hozzánk két srác fotózkodni, akikről kiderült, hogy ausztrál rajongóim. Örömmel újságolták, hogy ők azok, akiknek évekkel ezelőtt szülinapi köszöntőt is küldtem az instán. Nagyon boldoggá tette őket, hogy most személyesen találkozhattak eurovíziós kedvencükkel. A lányok is meglepődtek, hogy ilyen távol élő rajongókba botlottunk, de alapvetően nem érintette őket kellemetlenül ez a szituáció.”

Új zenei hangzás

Az elmúlt pár hónapban különösen fontos volt a jól szervezettség a népszerű énekesnő életében, mivel kivételes szakmai megújuláson megy keresztül. Alapvetően elektronikus popzenét énekel, most pedig, ahogy ő fogalmaz, visszanyúl a rockosabb gyökereihez.

,,Madarász Gábor (Madi) zenei producert kértük fel arra a nagyszabású munkára, amivel a koncertek zenei anyagát modernizáljuk. Ő áthangszerelte azt, mi pedig mindent újra tanultunk a zenekarral. A korábbi elektronikus világ sokkal inkább pop-rock irányba változott, teljesen más íze lett. Madi grandiózus hangzásban és komplexebb zenei világban gondolkodik, a régi dalok élőzenei környezetben sokkal átütőbbek lettek. Érzi nagyon az új Kati-vonalat, úgy gondolom, zeneileg meglehetősen egymásra találtunk.” – hangsúlyozta Wolf Kati.

Erzsébet királynő segítette Katit az angol kiejtésben

Wolf Kati zeneszerző, producer édesapja, Wolf Péter pár éve a komolyzene felé vette az irányt. A legutóbbi munkája során Fábri Péter dalszövegíróval készített egy 24 angol dalból álló dalciklust, komolyzenei színpadokra. Ehhez szerettek volna olyan felvételt készíteni, ami segítségére lehet az operaénekeseknek. Erre a feladatra édesapja Katit kérte fel, akit – saját bevallása szerint – nagy kihívások elé állított ezzel. A dalok nagyon nehezek, drámaiak, és szoprán hangra íródtak, ami azzal jár, hogy magasan kell énekelni őket.

,,Annyira jól sikerült ez a demó felvétel, hogy édesapám és Péter azt szeretnék, ha velem vinnénk színpadra a produkciót. Ezt azonban nem lehet félvállról venni, ehhez idő kell. A komolyzene teljesen más mezsgyéje a zenei világnak, egészen más típusú felkészülést és időbeosztást igényel. Már csak a felénekléshez is hetekig arra gyúrtunk egy angoltanárral, hogy brit angol legyen a kiejtésem, mivel a popzenében inkább amerikai angolt használunk. Sokszor hallgattam Erzsébet királynőt, illetve angol színészektől próbáltam elsajátítani az igazi brit akcentust. Igyekeztem megtalálni azokat a stílusjegyeket, amelyek jellemzőek az angolok világára.” – tette hozzá a kiváló énekesnő.

Wolf Katiról röviden:

Wolf Kati gyermekkorát Szentendrén töltötte. Édesapja – az Erkel Ferenc – díjas Wolf Péter – révén már kislányként belekóstolhatott a show-bizniszbe, amikor 1981-ben a Vuk című rajzfilm főcímdalát énekelte el. Kisgyerekként eldöntötte, hogy előadóművész szeretne lenni. Egyéni karrierje előtt, már gimnazista éveitől kezdve számos együttesben énekelt és különböző zenei műfajokkal szórakoztatta a közönséget. A főiskolát a Zeneakadémia szolfézs-karvezetés-zeneelmélet tanár szakán végezte.

Legelső lemeze 2009-ben jelent meg Wolf áramlat címmel, melyet édesapjával, Wolf Péterrel együtt készített.

2010-ben az X-Faktor első évadában robbant be felnőtt énekesnőként a köztudatba és vált a magyar könnyűzenei élet kiemelkedő alakjává. Ő képviselte Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon, Düsseldorfban, a What About My Dreams? című dallal. Számos sláger kötődik a nevéhez, 2011 óta 23 kislemezt és 3 szólólemezt adott ki. 2011-ben az év női előadója lett, 2012-ben és 2022-ben pedig A Dal zsűritagja.

2011-ben Gundel Művészeti Díjjal, majd Szenes Iván Díjjal is elismerték tehetségét.

2019-ben a MAHASZ összesítése alapján a Szerelem, miért múlsz? című slágere az évtized legtöbbet játszott dala lett.

2011 óta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elsőszámú önkénteseként rendszeresen segít a rászorulókon, számos adománygyűjtő akciójának arca.