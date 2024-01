Lóci játszik és Volkova közös dala

A Rámszoknál című duett és a Gyimesi Anna rendezésében készült klip érzékletesen mutatja be, hogyan találjuk magunkat újra és újra ugyanazokban a helyzetekben, legyünk akárhány évesek.

„Az elejétől fogva tudtam, hogy ez egy duett lesz. Kicsit olyan, mint a Szociálisan érzékeny dal, csak éppen tíz évvel és sok tapasztalással, változással később. A szövegét a kislányunk altatásai között írtam, próbáltam felidézni a múltbéli élményeket, kalandokat, ezekben az emlékekben merültem el” – fogalmazott Csorba Lóci.

A duettpartner a nemrég szólókarrierbe kezdő Volkova lett, és tökéletes választásnak bizonyult. „Olyat kerestünk, aki nem rockdíva vagy popsztár: valódi, hiteles, át tudja adni, amit közölni szerettünk volna a dallal, és egy Unicumot is meg tud velünk inni. Ez egészen pontosan Volkova Kriszti leírása. Az első pillanattól megvolt az összhang, nagyon nyitott volt az ötletekre, neki is volt bőven, és a személyével még egy plusz réteget adott a dalnak” – mondta Lóci. A Rámszoknál Weil Andris produceri munkájával teljesedett ki: egy fokozatosan építkező, de mégis nagyon izgalmas és érzékeny hangszereléssel nyerte el végleges formáját.

A klip rendezését a több díjjal elismert Gyimesi Annára bízták. „Igyekeztünk szabad kezet adni neki. Leültünk beszélgetni és egyértelműen kirajzolódott, hogy nem huszonévesekre van szükségünk, hanem olyanokra, akik már láttak egyet s mást, mégis megint ugyanaz a forgatókönyv, amit fiatalon már kívülről fújtak. Ilyenkor teszi fel magának az ember a kérdést: mégis mit keresek 40 évesen megint részegen a Deák téren? De hát ilyen a szerelem, ezek megtörténnek velünk, és Anna mindezt gyönyörűen rajzolta fel. Büszkék vagyunk erre a klipre és nagyon örülünk, hogy elkészült. Csodás és odaadó stábbal dolgozhattunk, és fontosnak tartjuk azt is, hogy legalább egy olyan videó készüljön évente, amiben meg tudjuk mutatni, vizuálisan hogy szeretnénk reprezentálni magunkat” – mondta Lóci.

„Régóta szerettem volna Lóciékkal dolgozni, és amikor átküldte a dalt, rögtön megtetszett: könnyen azonosultam vele, így nem esett nehezemre százszor meghallgatni az ötletelés, forgatás és vágás alatt. Egy olyan forgatókönyvet írtam, amiben a másik kétségbeesett keresése a budapesti bulinegyedben csak keretként szolgál, mellette pedig látjuk a kialakult helyzet előzményeit. Szemtanúi vagyunk annak, ahogy ez a két ember századszorra is megpróbálja helyrehozni a kapcsolatát egymással, de újra olyan falakba ütköznek, amik miatt nem tudnak együtt maradni” – mesélte Gyimesi Anna a klipről, melynek szereplői – a zenekar és Volkova mellett – Fodor Annamária és Szabó Domokos színművészek.

„Nagyon szerettem volna egy abszurd elemekkel tarkított klipet rendezni, nem tragédiát, inkább tragikomédiát képzeltem el. Apró, elrajzolt gesztusokat jelenítettünk meg arról, a pár tagjai miért nem tudják elviselni egymást, miközben evidens, hogy külön sem bírják. Mindenki számára ismerős jeleneteket láthatunk egy közös életről és annak elviselhetetlenségeiről. Mindehhez persze nélkülözhetetlen volt Fodor Annamária és Szabó Domokos erőteljes jelenléte, Császár Dani operatőr, Hakkel Bori jelmeztervező – és még sorolhatnám a stábtagokat – lelkes együttműködése. Mivel nekem elsősorban filmes tapasztalatim vannak, érződhet a videóban az ebből fakadó történetmesélési szándék. Érdekes tapasztalás volt, hogy lehet ezt a történetvezetést átültetni a klip műfajába úgy, hogy el is bírja azt annak ellenére, hogy a sztorit alárendeljük a zenének. Szerintem ez sikerült is, és csodás volt a forgatás, szuper csapattal dolgoztunk együtt.”

A klipet itt találod:

youtube.com/watch?v=6UUR0GqNa2k

Az idén tízéves Lóci játszik fontos év előtt áll. „Nem gondoltuk annak idején, hogy idáig eljutunk. 31 évesen lettünk az év felfedezettje, és szerintem ezért van az, hogy minden kis lépést, minden sikert meg tudtunk becsülni. Büszke vagyok rá, hogy – egy tagcserét leszámítva – a mai napig ugyanaz a hat ember ül be a buszba, és várja is, hogy beülhessen, pedig már hat zenekari csemete is van. Tavaly befelé figyeltünk, egymásra koncentráltunk mint zenekar, idén pedig ünnepelni szeretnénk: 2024-ben odaadjuk magunkat a közönségnek, mert hiába hangzik közhelynek, de ez tényleg egy nagy család lett az évek alatt. Ez a hála éve lesz, és mindenkivel, akinek valaha jelentett valamit ez a zenekar, ünnepelni szeretnénk” – mondta Lóci.

Az első évfordulós eseményre március 16-án kerül sor az Akváriumban: a Lóci játszik szeretettel vár mindenkit, aki valaha is nem táncolt jobban, aki szociálisan érzékeny, aki a panelparadicsomban nőtt fel, vagy aki érezte már, hogy minden úgy jó, ahogy van.

Esemény: akvariumklub.hu