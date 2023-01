VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

A VéNégy Fesztivál zenei felhozatalA mellett a jubileumi rendezvényen cseh, szlovák és lengyel színházi produkciók láthatóak a 10. Színházi Olimpia keretében – közölték a szervezők az MTI-vel.

A Kraak & Smaak megjárta már a Glastonbury és a Coachella fesztivált is. A holland produkció június 24-én ad koncertet a Dunakanyarban. A funk, a hiphop, és a soul egyedi ötvözetét játszó formációt Oscar de Jong, Mark Kneppers és Wim Plug alkotja, ők az énekesnő Berenice-szel és MC Seb-bel egészülnek ki a színpadon. Az acid-jazz kiválóságai a Csaknekedkislány, az Analog Balaton és a Halott Pénz koncertjét követően adnak műsort.

A magyar előadók között ott lesz Beton.Hofi és Dzsúdló, a 2023-ban 25 éves hiphop-csapat, a Bëlga, ők június 23-án lépnek színpadra, míg a Carson Coma a nyitónapon játszik Nagymaroson.

A 10 éve alakult Elefánt koncertje idén betegség miatt elmaradt a fesztiválon, de jövőre pótolnak. Az idén őket helyettesítő Blahalouisiana is visszatér 2023-ban, a csapat a nagyszínpadon fog játszani. A rendezvény zárónapján a Black Circle Orchestra, valamint a jövőre 10 éves Bagossy Brothers Company ad koncertet.

A fesztivál részt vesz a szintén a 10. születésnapját ünneplő Színházi Olimpián. A rangos nemzetközi kulturális esemény keretein belül egy-egy kimagasló cseh, szlovák, és lengyel színházi előadást, valamint utcaszínházi produkciókat láthat a közönség Nagymaroson.

Ezen túlmenően a művészeti egyetemek megszólításával nemzetközi workshopot, konferenciát, valamint szabadegyetemet is szerveznek, emellett közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések, gyerekelőadások, és VR-színház egészíti ki a programot.

