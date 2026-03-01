A Bánk bán című opera csendül fel a Zeneakadémián

A MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában



Erkel Ferenc Bánk bán című operáját játssza koncertszerű előadásban a MÁV Szimfonikus Zenekar neves operaénekesek és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Vegyeskara közreműködésével március 6-án a Zeneakadémián. A zenekar közleménye szerint az est karmestere Kesselyák Gergely, a MÁV Szimfonikusok állandó vendégkarmestere, aki az utóbbi években teljes operák hangversenyszerű előadásaival gazdagította az együttes repertoárját.



Felidézték, hogy az előző évadban az általa vezényelt Tosca előadásuk – közönségszavazatok alapján – elnyerte a Fidelio díját Az év legjobb koncertszerű operaelőadása 2025 kategóriában.

Emlékeztettek arra, hogy Erkel Ferenc (1810-1893) a magyar zenetörténet egyik legnagyobb személyisége, hiszen ő teremtette meg a magyar nemzeti operát mint műfajt és a független magyar zenei élet intézményrendszerét. A Bánk bán című opera születése óta több átdolgozáson átesett, ám lényegi drámaisága változatlan: egy főúr végzetes dilemmája, aki a haza iránti hűség és a magánéleti tragédia között őrlődve végül a közjót választja – tették hozzá.

A legtöbbet játszott változat csendül fel

A XIX. századi zeneszerző e téma felé azt követően fordult, miután diadalmaskodott a Himnusz megzenésítésére kiírt pályázaton. A teljes operát 1861. március 9-én, a zeneszerző vezényletével mutatták be a Nemzeti Színházban – olvasható a közleményben. A tájékoztatás szerint a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában a zenemű legtöbbet játszott változata hangzik el. Katona József drámája nyomán Egressy Béni szövegét Nádasdy Kálmán dolgozta át, mely szövegváltozatot a Hartai Zenei Ügynökség engedélyével használja a zenekar.



A címszerepben Molnár Levente lép színpadra, olyan operaénekes partnerekkel, mint Pataki Bence (II. Endre), Mester Viktória (Gertrudis), Molnár Ágnes (Melinda), Kálmándy Mihály (Petur bán), Wágner Lajos (Tiborc) és Juhász-Boylan Pál (Biberach). A zeneakadémiai koncertet megelőző napon, március 5-én a Fidelio-díj és a zenekarral másfél évtizede tartó sikeres együttműködése tiszteletére Kesselyák Gergely egy hársfát fog elültetni a zenekar székházának kertjébe, amellyel négyre emelkedik az emlékfák száma.



Az első Charles Dutoit karmester nevéhez kötődik, aki 2023-ban egy ginkgo biloba fát ültetett, a második egy japán cseresznyefa, amelyet 2024-ben Kobajasi Kenicsiro ültetett, a harmadik pedig egy nyírfa, melyet Maxim Vengerov ültetett 2025-ben.