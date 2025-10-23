Könyvbemutatóval együtt, október végén

A koncerteken Johannes Brahms Magyar táncok című műve hangzik el Elek Szilvia és Kassai István zongoraművészek előadásában, valamint megszólalnak az eredeti dallamok is Bíró Júlia és a Heveder zenekar tolmácsolásában – közölte a Hagyományok Háza az MTI-vel.



A sorozat október 25-én Kolozsváron kezdődik, majd 26-án Székelyudvarhelyen, 27-én Marosvásárhelyen, 28-án pedig Csíkszeredán várják a közönséget.

Könyvbe foglalták a magyar táncokat

A koncertek különleges eseménye Sziklavári Károly intézményfüggetlen kutató Johannes Brahms magyar táncai – Források, hagyomány, párhuzamok, utóhatás című könyvének bemutatója.



A programsorozat zárásaként október 30-án Budapesten is bemutatják a kiadványt, amelyhez ünnepi koncert is kapcsolódik Pál István Szalonna és Bandája közreműködésével a Hagyományok Házában.