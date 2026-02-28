Onstage/Backstage a Magyar Zene Háza Popkulturális Klubkönyvtárában



A tárlaton látható fotók egy része a Korda György 85. születésnapja alkalmából rendezett turné fő állomásán, a Budapest Sportarénában készült, míg Horváth HT Tamás fekete-fehér felvételei a művészházaspár magánéletébe, mindennapjaiba engednek bepillantást. Az érdeklődők megnézhetik a fényképeken, ahogy Balázs Klári főz a férjének, vasalja az ingeit, láthatóak kutyájukkal, vasárnapi ebéd közben vagy a játékasztalnál. A pop-up tárlatot hatvas-hetvenes évekből származó koncertplakátok egészítik ki, valamint számos tárgy, köztük a Fonogram-életműdíj.



„Sokszor mondják ma is rám, hogy táncdalénekes vagyok. Nem bántó, de inkább énekesek vagyunk, az elmúlt évtizedekben olyan dalokat is elénekeltünk, amelyeket egy táncdalénekes nem tudna” – mondta a megnyitó alkalmával szervezett eseményen Korda György. A 87 esztendős legenda, aki 1958 óta van a pályán, kitért arra, hogy legalább ötszáz dala van, de természetesen a Reptér a leghíresebb. Hozzátette: a Szeretni kell volt az első nagy slágere, utána jöttek az olasz dalok, a táncdalfesztiválok, a Made in Hungaryk, a Tessék választani! versenyek, a Lady Karnevál, de végül a Reptér jutott a legmagasabbra.

Lassan 50 éves a Reptér és a duó

A Reptér Korda György 1981-es albumán, a Szeptember volton jelent meg először, és ezen a nagylemezen énekelt először együtt Balázs Klárival (a Nem hozol több rózsát című dalban).



„Még a pandémia előtt eszembe jutott, hogy felvetem a budapesti repülőtérnek, talán segíthetné a hírnevüket ez a dal. Tetszett nekik az ötlet, megállapodtunk, hogy csinálunk egy videót. Közbejött a Covid, végül 2021-ben forgattuk újra a klipet” – idézte fel az énekes. A mostani kiállításon a házaspár videóban viselt ruhája is megtekinthető. A kisfilm azóta túl van a 21,5 milliós megtekintésen a YouTube-on; Korda György büszke arra, hogy a dalt világszerte feldolgozták, például Hauser horvát csellóművész vagy egy ausztrál trombitás.



Korda György hangsúlyozta, hogy azóta ott voltak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér III-as termináljának alapkőletételénél, amikor a Reptér szövegét és zenéjét, valamint aláírásukat elhelyezték a kapszulába. „Áprilisig márványszobrunk lesz a reptéren” – tette hozzá. Az énekes ötévesen már ultizott a felnőttekkel, később kétszer országos bajnokságot is nyert ebben a kártyajátékban. Aztán belépett életébe a pókerközvetítés. Mint Balázs Klári megjegyezte, ő maga is megtanult játszani, időnként indul versenyeken.



A kiállítást Jávorszky Béla Szilárd rockzenei szakíró nyitotta meg, ő beszélgetett az eseményen a művészházaspárral.



Korda György 68 éve, Balázs Klári 48 éve énekel, közös színpadi jelenlétük több mint négy évtizede tart. Generációkon átívelő rajongótáborral rendelkeznek, és a mai napig aktívak a zenei életben.



Az énekes a hatvanas évektől számít az ország egyik legnépszerűbb énekesének, rendszeresen sikerrel szerepelt a televízió és a rádió által is közvetített táncdal- és egyéb fesztiválokon, versenyeken. Minden lemeze aranylemez lett, eladásai túllépték a négymillió példányt. A Reptér mellett nagy slágerei közé tartozik még a Visszatérek én; a Bocsánat, hogyha kérdem; a Ma éjjel; az Aki melletted él; a Barátok, amíg élünk; a Lady N; a Mamma Maria vagy a Találd ki gyorsan a gondolatom.



Korda György és Balázs Klári március 18-án szerepel a Magyar Zene Háza magyar album sorozatában, amikor a Szeptember volt című lemez kapcsán lesz beszélgetés. A házaspár Utol(show) felszállás című koncertjét december 19-én rendezik a Papp László Budapest Sportarénában.