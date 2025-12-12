Jövőre lesz 1025 éves a magyar államiság

Szent István előtt tiszteleg az Operaház a magyar államalapítás 1025. évfordulója alkalmából: szilveszter este az István, a király szimfonikus változata csendül fel, míg az újévi koncerten Beethoven és Kodály Zoltán Szent Istvánhoz kapcsolódó művei is megszólalnak.



A Magyar Állami Operaház MTI-hez elküldött közleménye szerint Géza fejedelem elsőszülött fiát az akkor érvényes Julián naptár szerint az 1000. év karácsonyán, a Gergely naptár szerint 1001. január 1-jén koronázták Magyarország királyává.



Ez alkalomból tűzi műsorára az István, a király rockopera szimfonikus változatát december 31-én az Operaház, amely a szimfonikus változatot először Szörényi Levente 75. születésnapja alkalmából mutatta be 2020-ban Gyöngyösi Levente hangszerelésében, Kesselyák Gergely vezényletével, Szinetár Miklós rendezésében.

Az 51. előadás lesz az utolsó

A Bródy Jánossal közösen írt kultikus darab az idei sorozattal együtt csaknem 50 nagy sikerű előadás után utoljára kerül az Opera színpadára – írták.



A látványos produkcióban idén László Boldizsár és Bartos Barna István, míg Ulbrich Andrea Sarolt szerepében debütál. A további főbb szerepeket Szegedi Csaba (Koppány), Kriszta Kinga (Gizella), Meláth Andrea (Sarolt), Szemenyei János (Laborc), Kovácsházi István (Asztrik), Heiter Melinda és az operastúdiós Ortan Vivienne (Réka) alakítják. A Magyar Állami Operaház Zenekara, Énekkara és 14 tagú tánckar közreműködésével megvalósuló produkciót ezúttal is Kesselyák Gergely dirigálja, az elődás január 3-án, 4-én, 9-én és 10-én is műsoron lesz.



Az Operaház újévi koncertjén Beethovennek az Örömódát is tartalmazó 9. szimfóniája mellett a szerző ugyancsak népszerű István király nyitánya is felcsendül majd. Ezt követően Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című himnusza szólal meg, amelyet a szerző az államalapító király halálának 1000. évfordulójára komponált 1938-ban.



Az újévi hangversenyen ünnepi beszédet mond Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki feleségével a Kodály-kórusműben is közreműködik majd – olvasható a tájékoztatóban. .



A koncerten, amelyet január 17-én is műsorra tűz az Opera, a Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát Cser Ádám vezényli, a 9. szimfónia szólistái Horti Lilla, Schöck Atala, Kovácsházi István és Cser Krisztián lesznek.



Mindezek mellett új felvétel is készül Erkel Ferenc István király című operájából. A hangfelvételen Istvánt Kovács István, Gizellát Farkasréti Mária, Imre herceget Pataki Adorján, Orseolo Pétert Szegedi Csaba, Vazult Sándor Csaba, Crescimira horvát hercegnőt Kriszta Kinga alakítja.

A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát Dénes István, a Magyar Állami Operaház örökös tagja irányítja. Az utómunkát követően a felvétel a népszerű zenei streamingszolgáltatók kínálatában lesz elérhető – áll a közleményben.