Nem a zenei program miatt

Ismét nemzetközi elismerést kapott a Sziget fesztivál a társadalmi ügyek melletti kiállásáért. A rendezvényt 2024 után immár másodszor díjazták a Take a Stand kategóriában a European Festival Awards szerdai groningeni gáláján. A hollandiai városban tizenötödik alkalommal tartották meg a díjátadót. A Take a Stand az európai fesztiválok társadalmi tevékenységeit és kezdeményezéseit tünteti ki.



A kategória azon fesztiválokat ismeri el, amelyek a békés párbeszéd, az emberség, a tolerancia és a kölcsönös megértés mellett állnak ki – közölte Vető Viktória sajtófőnök csütörtökön az MTI-vel. A gálán tizennégy kategóriában adtak át elismeréseket a 2025-ös rendezvényekre. A legjobb nagyfesztivál a svájci Paléo Festival Nyon lett, a legjobb közepes méretű fesztivál a szlovákiai Pohoda, a legjobb kisfesztivál a hollandiai Dynamo Metalfest.

A zenei díjakat már korábban bezsebelték

A legjobb fellépőkért a szintén hollandiai Lowlands-et díjazták. A díjra jelölt fesztiválok közül Európa-szerte elismert szakemberekből álló zsűri választotta ki a kategóriák győzteseit. „A Sziget a kezdetek óta kiáll az elfogadás, a tolerancia, a befogadás, az egyén szabadsága mellett. Hisszük, hogy a fesztiváloknak nemcsak az ünneplésről kell szólniuk, hanem az emberségről, a párbeszédről és a szeretetről is. Ezek azok az értékek, amelyek mindig is meghatározták és meghatározzák a Szigetet” – idézte Kádár Tamást, a Sziget főszervezőjét a közlemény.



A Sziget korábban két alkalommal kapta meg a legjobb nagyfesztiválnak járó fődíjat, és két alkalommal a Best line-up díjat. A hajógyári rendezvényt idén a Take a Stand mellett három másik kategóriában (legjobb nagyfesztivál, 2025 legjobb fellépői sora, az év promótere) is jelölték a European Festival Awardra.