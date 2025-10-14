A főállású művészeken segítenének

Új pályázatot írt ki a Fábián Juli Emlékalapítvány a nehéz egészségügyi, szociális, vagy egyéb okok miatt kedvezőtlen helyzetben lévő zenészek és zeneipari háttérmunkások támogatására – közölte az Alapítvány kuratóriumának elnöke az MTI-vel. Szepesi Mátyás tájékoztatása szerint elsősorban a könnyűzene és a dzsessz területén működő, nehéz helyzetben lévő zenészek, zenei előadóművészek, oktatók, zeneszerzők, és a zenei produkciókban közreműködő egyéb zeneipari szakemberek jelentkezését várják.



Mint írta, azok pályázhatnak, akiket szociális és/vagy egészségügyi élethelyzetük, egészség-károsodásuk, korral kapcsolatos problémáik, vagy egyéb okok miatti élethelyzetük tartósan vagy ideiglenesen akadályoznak művészetük gyakorlásában.



Kizárólag azoknak a pályázóknak a kérelmét várják, akiknek fő kereseti forrása a zenei előadóművészet vagy a zeneipari közreműködés, a könnyűzene és a dzsessz. A kérelmezőnek személyes adatai megadása mellett röviden indokolnia kell kérelmét, egészségügyi okok miatti kérelem esetén mellékelni annak orvosi alátámasztását, illetve a szükségesnek tartott összeget, összefüggésben az indoklással.

Október vége a beküldési határidő

A beérkező kérelmeket az alapítvány mellett működő tanácsadó testület segítségével bírálja el a kuratórium. A jelentkezést emailben kell elküldeni a palyazat@fabianjuli.hu címre. A pályázat beadási határideje 2025. október 31., az elbírálás november 20-án lesz.

A 2017 decemberében tragikusan fiatalon elhunyt énekesnőről, Fábián Juliról elnevezett alapítvány 2018-ban indult. A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva 2007-ben és 2008-ban a Montreux Jazz Voice Competition legjobb nyolc énekese közé jutott. A dzsessz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt: szerepelt az Erik Sumo Bandben, a Barabás Lőrinc Eklektric-ben, készített lemezt a Fábián Juli Jazz Riff-fel, Sárik Péter zongoristával és Zoohackerrel is.