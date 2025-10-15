Világsztárok mellett magyar sztárok is színpadra állnak

Idén Magyarország áll a fókuszban az egyik legrangosabb ázsiai dzsessz eseményen, a dél-koreai Jarasum International Jazz Festivalon. Október 17-től 19-ig a Dresch Quartet, a Gyémánt Bálint Trio, Lukács Miklós és a Skylark Metropolitan is zenél.



A fesztivált, amelyet évente 75-80 ezer néző követ a helyszínen, 2004 óta rendezik meg a Jarasum-szigeten, Gapyeongban. A magyar fellépők közül a Dresch Quartet, a Gyémánt Bálint Trio és Lukács Miklós a nyitónapon, a Skylark Metropolitan pedig október 18-án ad koncertet – közölték a szervezők az MTI-vel.



Magyarország a Jarasum Jazz Fesztivál és a Jazzfest Budapest között tavaly jött létre partneri kapcsolat révén lett idén fókuszország. Az idei rendezvényen számos világsztár lép színpadra, köztük Stanley Clarke, Bill Frisell és Jeremy Ledbetter.



A dél-koreai fesztiválon pénteken színpadra lépő Dresch Quartet jelenlegi formájában (Dresch Mihály – fúvós hangszerek, Lukács Miklós – cimbalom, Gyányi Marcell – nagybőgő, Csízi László – dob) négy éve létezik. A hazai zenei élet kiemelkedő alakja által vezetett formáció muzsikájában a magyar népzenét és az afroamerikai dzsesszt ötvözi egyedi módon.



A remek dzsesszgitáros, Gyémánt Bálint fiatal zenészekkel alakította újjá trióját a szabadság, a kísérletezés és az új lehetőségek keresése jegyében. A formáció (Gyémánt Bálint – gitár, Bartók Vince – basszusgitár, Szabó Dániel Ferenc – dob) egyszerre használ akusztikus dobot és elektromos hangokat, a hangzásvilág az effekteknek köszönhetően modern, teret enged a zenészek kreativitásának.

Cimbalom, groove a gitár mellett

Lukács Miklós nemzetközileg elismert, sokoldalú cimbalomjátékos, akinek művészetében harmóniában van a kortárs zene, a dzsessz és a népzene. A zenész, aki újradefiniálta a cimbalom hangzását és szerepét, rendszeresen fellép a világ legfontosabb koncerttermeiben és fesztiváljain. Olyan világsztárokkal játszott együtt, mint Archie Shepp, Chris Potter, Paolo Fresu vagy Omar Sosa.



A fesztiválon október 18-án koncertet adó Skylark Metropolitan szving alapú modern dzsesszt játszik tört groove-okkal fűszerezve. A dzsessz aranykorának szellemiségét a gyimesi források tisztaságával megidéző supergroup 2023-ban alakult a szaxofonos Tóth Viktor vezetésével, a repertoár az ő kompozícióiból áll, altszaxofon és gitár dominanciával. A Jarasum fesztiválon Tóth Viktor mellett Cseh Péter (gitár), Orbán György (bőgő) és a Hodek Dávidot helyettesítő Csízi László (dob) lép színpadra a Skylark Metropolitanben.



A magyar-dél-koreai dzsessz együttműködés keretében tavaly a Jazzfest Budapesten mutatkozott be a Sinnoi, valamint a Soojin Suh Coloris Trio, majd a Nagy Emma Quintet adott koncertet Dél-Koreában, míg a Gene Young New Trio májusban játszott Budapesten.

Az ázsiai fesztivál idei arculatát magyar grafikus, Máhr Zsófia készítette el, munkája a rendezvény plakátjain is látható. A magyar zenekarok dél-koreai bemutatkozását a Szöuli Liszt Intézet, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, szakmai partner és szervező a Jazzfest Budapest.