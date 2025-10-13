Itt nem az eredmény, hanem az élmény fontos

A dzsessz és a népzene, majd a klasszikus zene képviselői állnak együtt színpadra februárban a Cziffra Fesztivál Bajnokok ligája című új zenei sorozatának két koncertjén.



A szervezők közleménye szerint az első esten, február 11-én, a Zeneakadémia Nagytermében a dzsessz és a népzene képviselői, Balogh Kálmán cimbalomművész, Dresch Mihály fúvós, Lakatos Mónika énekes és a Sárik Péter Trió lépnek fel.



Balogh Kálmán elkötelezetten vállal szerepet a folklór, a klasszikus zene és a dzsessz műfajának ötvözésében, míg Dresch Mihály a rá jellemző karakteres stílus mestereként színesíti az estét. A koncert harmadik szólistája, Lakatos Mónika az oláh cigány kultúra hagyományainak bemutatása érdekében alakította ki dalainak saját zenei gyökereire épülő világzenei hangzásvilágát. Előadásukat a Sárik Péter Trió egészíti ki, és Batta András zenetörténész vezeti – írták.

Fellép Bogányi Gergely, valamint Miklósa Erika is

A második esten, február 22-én a Zeneakadémia Nagytermében Baráti Kristóf és Bogányi Gergely zongoristák, valamint Boldoczki Gábor trombitaművész és Balázs János zongoraművész közös koncertjét hallhatja majd a közönség szintén Batta András kalauzolása mellett.



A Cziffra Fesztivál programjaival február 11. és 22. között Budapest több helyszínén találkozhat a közönség. A Világok találkozása című esten Gubik Petra, Miklósa Erika, Balázs János, Pál István Szalonna és Bandája ad közös koncertet, a bárzene és a cigányzene hagyományait a Bárest című program idézi meg, de várják az érdeklődőket a fiatal művészeket bemutató Fókuszban a fiatalok című előadásra is.



Új produkció lesz továbbá a Szerelem első hallásra Törőcsik Franciskával, Lackfi Jánossal és Balázs Jánossal, a nemzetközi hírű előadók közt pedig a fesztiválra érkezik David Fray zongoraművész, Leonidas Kavakos görög hegedűművész és Enrico Pace olasz zongorista is.

A sorozat eseményei között idén kiemelt szerepet kap a bárzongorista hagyomány bemutatása, de számos gyerekprogrammal és kiállítással is készülnek a szervezők.