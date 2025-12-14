Illés-dalok feldolgozásával érdemelték ezt ki

Első alkalommal adta át a Szörényi Szabolcs emléke előtt tisztelgő díjat a „Moha” Emlékalapítvány szombaton este Budapesten, az Illés Klub rendezvényén. A díjat és az ezzel járó egymillió forintot a Street Sixteen zenekar kapta.



A „Moha” Emlékalapítvány Szörényi Szabolcs emlékére jött létre azzal a céllal, hogy évről évre lehetőséget adjon a 18 év alatti fiatalokból álló zenekaroknak bemutatkozásra és szakmai elismerésre. Az elismerést Szörényi Levente és Bródy János nyújtotta át a fiatal zenekarnak – közölték a szervezők az MTI-vel.



Az Illés együttes tagjaként Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, a Fonográf együttesben is játszott basszusgitáros tavaly novemberben, életének 81. évében hunyt el.



Az idei elismerést az indokolta, hogy Street Sixteen zenekar idén januárban két Illés-dallal fellépett a Tisztelgés – Illés 60 című koncerten a Papp László Budapest Sportarénában. Az alapítvány pályázatára jövőre olyan formációk jelentkezhettek, amelyek elkészítették és beküldték három Illés-dal feldolgozását.

Együtt döntöttek a zenészlegendák

A beérkezett produkciók értékelésében és a győztes zenekar kiválasztásában döntőbizottság vesz részt, ennek tagja Szörényi Levente, Bródy János és Novák Péter. A szakmai zsűri döntését az Illés Klub tagjai, valamint a közönség szavazatai is kiegészítik, így a díj odaítélése közösségi és szakmai összefogás eredményeként születik meg.



Mint írták, az idei győztes zenekar, a Street Sixteen kiemelkedő zenei teljesítményével és az Illés-dalok friss, mégis hiteles megszólaltatásával érdemelte ki az elismerést.



Az eseménynek a Fővárosi Művelődési Ház adott otthont.