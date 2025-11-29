55 év legjobbjai, hogy a jövő is jó legyen

A 100 legfontosabb magyar lemez bemutatására tesz kísérletet a napokban megjelent vaskos kiadvány, amely 1968-tól 2023-ig kiadott hazai albumokból válogatott.



„Egy évvel ezelőtt mintegy kétszáz embert, zenészeket, zeneipari szereplőket, szakértőket és újságírókat kértünk fel, hogy szavazzanak a legfontosabb száz magyar lemezre. Kaptunk tízes, húszas, ötvenes, százas listákat is. Bár egy előadótól csak egy lemez kerülhetett a legjobb 100-ba, több zenész különböző formációkban és szerepekben is feltűnik” – mondta Sajó Dávid zenei újságíró, A 100 legfontosabb magyar lemez című kiadvány egyik szerzője a kötet bemutatóján.



A fotókat és érdekes lemezismertetőket tartalmazó, mintegy kétszáz oldalas album előfutárának a tizenhét évvel ezelőtt, 2008-ban megjelent 303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyv tekinthető.

Ami korábban volt, az nem teljesen ez volt

Igaz, utóbbit tizenöt zenei újságíró állította össze, amit nem előzött meg széleskörű szavazás. Jelentős átfedések vannak a két válogatás között, ötvenöt lemez mindkét könyvben szerepel, köztük olyan előadók egy-egy anyaga, mint a Kex, az Illés, a Syrius, Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, a Piramis, a Mini, az Edda, a Korál, a Hungaria, Katona Klári, a Bizottsága KFT,. a Solaris, a Muzsikás, az Európa Kiadó, a VHK, a Bonanza Banzai, Máté Péter, Charlie és a Heaven Street Seven.



Mint a könyvben olvasható, a végleges lista csaknem negyedét a nyolcvanas években megjelent lemezek adják, a legtöbb lemez az 1990-es, a 2000-es és a 2010-es évekből kapott szavazatot.



A szerkesztők csak magyar piacra készült lemezeket vettek figyelembe, a kivételt az 1956-ban Amerikába emigrált világhírű dzsesszgitáros, Szabó Gábor jelentette, az ő 1968-as Dreams című albumával indul a könyv.

A kötetben nem rangsoroltak, de az olvasó azért megtudhatja, hogy a legtöbb szavazatot a Hiperkarma 2000-ben kiadott első lemeze kapta, a második helyre a Bëlga Majd megszokod (2002) című anyaga került, a harmadikra a Hobo Blues Band 1984-es albuma, a Vadászat. Az első tízbe bekerült még egy-egy kiadvány Yonderboi-tól, Cseh Tamástól, a Kispál és a Borztól, az LGT-től, az Omegától, az Akkezdet Phiaitól és a Quimby-től.



A műfajok között egyértelműen a rockzene dominál, mögötte azonban jelentős létszámmal van jelen a hiphop, jellemzően az elmúlt tíz-tizenöt évből. Ahogy a hiphop színtér egyik népszerű előadója, Gege (Sára Gergely) a könyvbemutatón rámutatott, a kiadvány hat legfrissebb, 2022-2023-as megjelenésű lemezéből a legtöbb hiphop-anyag, még Azahriah Mementója is komoly hiphop hatásokkal bír.



Ahogy Vitáris Iván (Ivan & The Parazol) fogalmazott, a beat- és a rockszövegek korábbi kétértelműsége után a hiphop-szövegek egyenesek, szókimondóak, ami nagyon vonzó a mai fiatalok számára.



A 100 legfontosabb magyar lemez című kiadvány Bolcsó Dániel szerkesztésében, a Telex kiadásában jelent meg.