Új lemezzel állít méltó emléket édesapjának Tornóczky Ferenc

Az ő emléke előtt tiszteleg egy csodálatos lemez formájában fia, ifjabb Tornóczky Ferenc. A Tornóczky All Access zenekar névadóját édesapja sok mindenre tanította meg élete során, többek között a gitározás fortélyaira. Feri neki köszönhetően már hat-hét évesen gitározott egy bizonyos szinten, első zenekarai során pedig nagy segítséget jelentett, hogy otthon mindig akadt egy hangszer.

“Az albumon csak instrumentális dalok szerepelnek, leginkább jazz standardek, amelyek többségében dob, basszusgitár, valamint három gitár hallható.” – kezdte ifjabb Tornóczky Ferenc.

A 15 dalt tartalmazó “Songs for My Father” korong állandó pontját természetesen Feri jelenti, az alkotótársak között pedig leginkább olyan gitárosok vannak, akiket id. Tornóczky Ferenc tanított. Bizonyít hát a lemezen Bécsy Bence, Dandó Zoltán, Fehér Géza, Gyémánt Bálint, Kormos János, Kékkői Zalán, Lukács Peta, Maróthy Zoltán, Nagy Laci Gitano, Pintér Tibor, Rieger Attila, valamint Szalay Gábor. Dobon Balog László, Kaszás Péter és Szakadáti Mátyás, basszusgitáron Csejtei Tamás, Lattmann Béla, továbbá Temesi Berci játékát élvezhetjük.

Akiket még hallhatunk a felvételeken: Cindel Norbert, Cseh Péter, Csizmazia Zsolt, Fülöp Bence, Kranyik László, Ladányi Gábor, Lee Olivér, Mackó Miki, Nagy Dénes, Nagy Máté, Németh György, Raczkó Balázs, Szabolcsi Fészek Bence, Tornóczky Huba Bernát, Tury Krisztián, Takács Dávid, Usztics Pepe Péter, Végh Anton Benedek, Vigyinszki Máté, vagy éppen Z Kiss Zalán.

“A ‘While My Guitar Wheeps’-ben 10 gitárszólót hallhatunk, édesapám 9 egykori növendékétől, valamint Maróthy Zoltántól, aki az egyetlen a lemezen, aki nem tanult tőle. A kezdetektől együtt dolgoztak Kőbányán, ahol kölcsönös tiszteleten alapuló barátság alakult ki köztük. De izgalmas lett a ‘Stardust’ is, amelyben apa barátja, Esze Jenő egy szál zongorán játszva emlékszik meg róla. A repertoárban akad egy fergeteges Jimi Hendrix, valamint egy George Harrison dal is.” – avatott be még minket Feri.

Az emléklemez munkálataira 2021. tavaszán került sor a Twin Reverb próbatermekben, a hangfelvételt és az utómunkát Lukács Peta készítette, a Music Fashion kiadó által gondozott anyag borítóját Nerpel Nikolettának köszönhetjük. A “Songs for My Father” elérhető immáron a legnagyobb digitális zenei platformokon (Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, vagy éppen az iTunes Store).

A teljes dallista:

Song For My Father, How High The Moon, Wave, In A Sentimental Mood, Lucky Southern, Blues Force, Recorda Me, Stardust, The Days Of Wine And Roses, Corcovado, All The Things You Are, While My Guitar Gently Weeps, There Will Never Be Another You, 500 Miles High, Little Wing.

A teljes album:

youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mkiYI45XiHonwdg80NzFghlH2hmOSYuJQ

Tornóczky All Access:

facebook.com/TornoczkyAllAccess/