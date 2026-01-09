És idén is hallható lesz a BFZ Big Band



Jörg Widmann a január 16-i, 18-i és 19-i hangversenyeken egyszerre lesz jelen karmesterként, klarinétművészként és zeneszerzőként, Mendelssohn és Schumann dallamai mellett így kortárs zene is szól majd. Az esemény személyességét fokozza, hogy a szerző testvére, Carolin Widmann szólójával hangzik el a neki ajánlott hegedűverseny. Jegyek még a január 19-i koncertre vásárolhatók – közölte a zenekar pénteken az MTI-vel.



A zenekar megtartotta háziversenyét is, a Végh Sándor Verseny győztese Marta Dettlaff hegedűművész és Kóbor Éva hegedűművész, különdíjasa pedig Puporka Jenő nagybőgőművész és Salomé Osca brácsaművész lett.



A BFZ a Budapest Music Centerben is jelen lesz januárban. Fischer Iván Európai Zenekari Akadémiájának tagjai újabb koncertre készülnek, a fiatal tehetségek január 23-án Haydn, Grieg és Hummel darabjait szólaltatják meg.

A februárt a Zeneakadémián zárják Nicolas Altstaedt művészeti vezetésével egy Haydn-Mozart Plusz programmal február 27-én, 28-án és március 1-jén. A zenekar a két nagy klasszikus művei mellett egy Veress Sándor-darabot is eljátszik.

Egyszeri alkalom lesz a big band

Gustav Mahler 3. szimfóniáját hallhatja a New York-i Carnegie Hall, a bostoni Symphony Hall és a torontói Koerner Hall közönsége a BFZ amerikai turnéján február 6. és 12. között. New Yorkban továbbá egy Pärt-Csajkovszkij-Brahms-programot is eljátszanak a Carnegie Hall közönségének Maxim Vengerov szólójátékával. A Mahler-szimfónia szólistája Gerhild Romberger lesz.



Az együttes január 30-án Amerikai éjszaka Budapesten címmel megrendezi hagyományos adománygyűjtő bálját a Corinthia szálló báltermében. Ebben az évben a mulatságon és a közös ünneplésen lesz a hangsúly, a közönség pedig csak ezen az estén hallhatja az együttes big bandjét.