Nemzetközi és hazai művészek előadásaival és társművészeti eseményekkel várja a közönséget



A február 8-ig zajló, idén Singular // Plural című fesztivál az egyéni és közösségi megszólalás viszonyára, a szólóhang és az együttműködés dialektikájára helyezi a hangsúlyt – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A rendezvény a Zeneakadémia Solti termében nyit január 9-én az Ensemble Cairn (FR) Préludes: Chopin & Lazkano előadásával, Guillaume Bourgogne vezényletével.

Az UMZE Együttes Eötvös Péterre emlékezik az 1970-es években született kísérleti műveivel a Magyar Zene Házában. A Budapest Music Centerben (BMC) a Korossy Quartet az idén 90 éves német mester, Helmut Lachenmann zenéjét mutatja be. A MU Színházban a Dániából érkező Scenatet együttes Memoriam című interdiszciplináris előadása látható.



Ausztriából Paul Beckett brácsaművész és a fiatal Argo Kollektiv a FUGA-ban, Samuel Toro Perez gitáros a BMC-ben, Dsilton Trio pedig az Opus Jazz Clubban mutatkozik be. A BMC Koncertterme ad otthont a Norvégiában élő Bíró Dániel Péter zeneszerző és a Németországban élő Lucas Fels csellóművész együttműködésének, valamint a Szemző Aquatic Quartet mozi-koncertjének is.



A fesztivál egyik kiemelt előadása a Müpa Fesztivál Színházában látható Párhuzamos valóságok, amely Márta István és Jalalu-Kalvert Nelson (CH) műveinek találkozása a Modern Art Orchestra közreműködésével, beavató beszélgetéssel kiegészítve.

Társművészeti előadások is színesítik

Az interaktív foglalkozások között szerepel Kardos Vera, Gryllus Samu, Tara Khozein és Varga Vince Zene az űrbe! című közösségi performansza a Magyar Zene Házában. A Bartók Pagonyban a gyerekek számára szervezett workshopot Remes Zsófia és Molnár Emese vezeti, társművészeti eseményként a GODOT Kortárs Művészeti Intézet kínál zenei programot Töredékek címmel.



A Dargay Marcell kurátor által vezetett Átlátszó Hang filmklub januárban három alkalommal várja a közönséget a BMC-ben, ahol kísérleti és kultikus magyar filmek láthatók, beszélgetésekkel kísérve. Az első Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerzők indították útjára 2014 januárjában a BMC-vel, a FUGA Budapesti Építészeti Központtal, a Trafóval és a Zeneakadémiával együttműködve.



A fesztivál célja, hogy hidat építsen a hagyományos és kísérleti zenei formák között, párbeszédre hívva az újdonságokra nyitott közönséget.