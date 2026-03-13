22 éve díjazzák a kultúra alapköveinek képviselőit

12 kategóriában összesen 25 díjazott vehette át az elismerést. A szervezet a nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei élet kiemelkedő képviselőit ismerte el.



A KÓTA hétfői közleménye szerint a díjakat 2004-es alapításuk óta a szervezet szakmai bizottságainak javaslatai alapján ítélik oda azoknak, akik kiemelkedő művészi munkát végeznek, illetve „áldozatos tevékenységükkel hozzájárulnak a közösségi zenei élet fejlődéséhez”.



A KÓTA nagydíját Kollár Éva Liszt-díjas karnagy, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a szövetség tiszteletbeli elnöke kapta a szombaton a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében tartott ünnepségen.

Életműdíjban részesült Józsa Mónika karnagy, egyetemi adjunktus, valamint Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, címzetes egyetemi docens.



A tanár kategória díjazottjai Felszeghy-Tóth Annamária ének-zene tanár, karnagy, Györfi Gyula népzenetanár, karvezető, Pécsiné Hauk Erika ének-zene tanár, karnagy és Vargáné Körber Katalin ének-zene tanár, karnagy voltak.



A kórus kategóriában a Budapesti Lantos Kórust és a Szegedi Bartók Béla Nőikart tüntették ki, míg karnagy kategóriában Őri Csilla és Uhereczky Eszter karnagy, zenepedagógus kapott elismerést.

Posztomusz is kaptak kitüntetést

A zongorakísérő kategória díjazottjai Ehiro Mari zongoraművész, zenetanár és Józsa Eleonóra zenetanár, korrepetitor lettek. A kórusénekes, kórustitkár kategóriában Horváth Péter, a tatabányai Bárdos Lajos Vegyeskórus elnöke, Kálovics Ferenc, a Nagykanizsa Város Vegyeskarának kóruselnöke, Katonáné Gergely Tünde, a vecsési Balla Péter Népdalkör kórustitkára és Komárominé Kiss Katalin, a Keszthelyi Helikon Kórus énekese vehette át a díjat.



Népzenei kategóriában Terék József népzenekutatót, előadóművészt ismerték el, míg a népzenei együttes kategória díjazottjai a Dunavarsányi Citerazenekar és Népdalkör, valamint a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör voltak.



Nemzetiségi kategóriában a Sükösdi Danubia Tamburazenekart és a Csillagvirág Énekegyüttest tüntették ki. Posztumusz díjat kapott Fazekas Pálné és Kempelen Tünde zenepedagógus, karnagy. Mecénás kategóriában a Kallós Zoltán Alapítvány, valamint a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont részesült elismerésben.

A díjakat Szabó Sipos Máté, a KÓTA elnöke, Birinyi József és Mindszenty Zsuzsánna társelnökök, Kocsis-Holper Zoltán, a művészeti bizottság elnöke, Somogyváry Ákos, a tanácsadó testület elnöke, valamint Hraschek Katalin, a KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottságának elnöke és Saltzer Géza, a KÓTA Nemzetiségi Szakbizottságának elnöke adták át.



Az ünnepségen zenei produkciók is elhangzottak: fellépett a Hunyadi Kiskórus Felszeghy-Tóth Annamária vezényletével, valamint a Budapesti Monteverdi Kórus Kollár Éva vezetésével, továbbá Terék József tárogatóművész is közreműködött.