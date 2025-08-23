De ezzel most jól járnak a rajongók



Újra megjelenik a Beatles Anthology-sorozata. Az eredetileg 1995-ben televíziós dokumentum-sorozatként indult, majd háromrészes CD-kiadványként és könyvként folytatódott történet új, eddig ki nem adott elemekkel bővül.

A kilencvenes években bemutatott Beatles-antológia tévészéria új része novemberben lesz látható a Disney+-on, és (a régiekkel együtt) piacra kerül a ritkaságokat tartalmazó negyedik lemezválogatás is – írta a theguardian.com.



A The Beatles Anthology-sorozat remaszterelési munkálatait a világhírű új-zélandi filmes, Peter Jackson produkciós cége, a Wingnut Films and Park Road Post végezte el. Ez a cég dolgozott korábban a The Beatles: Get Back című, nyolcórás dokumentumfilm-sorozaton is, amely az 1970-es film, a Let It Be anyagát használta fel és javította fel.



Az Anthology eredeti nyolc részének digitális feljavítása mellett egy kilencedik, vadonatúj epizód is készült, amelyen eddig nem látott, színfalak mögötti felvételek láthatóak Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr közreműködésével, az 1995-ös forgatások idejéből. A sorozat, amely harminc évvel ezelőtt először az ITV csatornán volt látható, a Beatles részletes történetét mutatta be a kezdetektől, az ötvenes évek végétől a feloszlásig, 1970-ig.

Volt egy összeállás, igaz, nem koncerten

A film kedvéért ismét összeállt az akkor élő három tag, az együttes legendás producere, George Martin, egykori sajtófőnöke, Derek Taylor, valamint turnémenedzsere, Neil Aspinall, hogy saját szavaival tegye teljessé a sztorit.



A sorozatot egy új Beatles-dal, a Free As a Bird megjelenése kísérte, John Lennon régi demófelvételét felhasználva. Az 1995-96-ban kiadott három dupla CD-t (amelyek remaszterizált formában újra elérhetőek lesznek) most egy újabb, az Anthology 4 követi, amelyen eddig kiadatlan stúdiófelvételek, demók, és más ritkaságok lesznek hallhatóak. A hangfelvételeket George Martin fia, Giles Martin öntötte végleges formába.



A dupla CD és három vinyl formájában megjelenő 4-es anyagon rajta lesz a korábban a három Beatle által készített Free As A Bird és Real Love új mixe is. A The Beatles Anthology harminc évvel ezelőtt könyv alakban is megjelent, ennek aktualizált változatát most újra kiadják.

Utóbbi október 14-én jelenik meg, a 8 CD-ből vagy 12 LP-ből álló Anthology Collection doboz pedig november 21-én; a The Beatles Anthology dokumentumfilm november 26-től lesz látható a Disney+-on.