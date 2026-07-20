A 4S Street, a Honeybeast, Nótár Mary, Curtis mellett ott lesz a Blahalouisana is

Látványos kísérletekkel, játékokkal, sokszínű, érdekes, informatív és szórakoztató programokkal, a hazai zenei élet sztárjaival várja a fesztiválozókat a Debreceni Egyetem (DE) július 22-től 25-ig az idei Campus Fesztiválon – tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MTI-t pénteken.



Közleményükben azt írták, már a bejárat utáni Fun Zone-ban ajándékokkal gazdagodhatnak a játékoskedvűek, amelyeket tovább gyűjthetnek az Egyetem Tér standjainál, a szokásos helyszínen, a Nagyerdei Stadion tövében.



A tavalyi sikeres debütálás után idén is a sportdiagnosztikai központ ad otthont az orvos- és egészségtudományi standoknak, emellett az Egyetem Tér 12 faházában 24 egyetemi egység mutatja be a DE oktatási és kutatási tevékenységét izgalmas és játékos formában – idézte a közlemény Rőfi Mónikát, az egyetemi fesztiválprogramokat szervező rendezvénykoordinációs központ igazgatóját.

Jogi tudásbővítés is lesz a színpadon

Hozzátette: az Egyetem Tér saját színpadán, az Unipass-Alumni Színpadon pedig számos érdekes beszélgetéssel és előadással várják az érdeklődőket. A kínálatban többek között a növénybiológia és az agrárinnováció, a tudás, a tudomány karrierépítésben betöltött szerepe, a képmáshoz való jog vagy éppen a matematika világformáló jelentősége is szerepel – sorolta.



A Nagyerdei Stadion parkolójában található egyetem színpadon esténként olyan hazai sztárokat láthatnak majd a fesztiválozók, mint a 4S Street, a Honeybeast, Nótár Mary, Curtis, Molnár Tamás, OG FLUOR, a Follow The Flow, KKevin, a Soulwave, valamint a Blahalouisiana – ismertették a szervezők.