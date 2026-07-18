EFFE Label minősítést kapott a rendezvény

A korábbiaknál szélesebb körű koncertkínálattal és világsztár vendégművészekkel várja a nagyközönséget Budapesten a Miranda Liu hegedűművész által alapított MiraTone Fesztivál és Akadémia augusztus 22. és 30. között. A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az elmúlt évek során a MiraTone Közép-Európa egyik legkülönlegesebb nemzetközi klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát, ahol a világ különböző pontjairól érkező, nemzetközileg elismert művészek nemcsak együtt koncerteznek, hanem tudásukat a fiatal muzsikusok következő generációjának is továbbadják.



A nyolcadik alkalommal megrendezett zenei eseménysorozat művészeti színvonalát és innovatív szemléletét az Európai Fesztiválok Szövetsége immár három alkalommal is EFFE Label minősítéssel ismerte el – hangsúlyozták.



Mint írták, a MiraTone évről évre bővíti koncertkínálatát, egyre több nemzetközi vendégművészt hív meg, miközben folyamatosan növekszik a mesterkurzusok résztvevőinek száma és a közönség érdeklődése is. A tájékoztatás szerint

az idei fesztivál fellépőinek névsora minden eddiginél sokszínűbb: a meghívott művészek között szerepel Miranda Liu mellett Daniel Rumler, Igor Karsko és Andrii Murza (hegedű), Tomás Krejbich (brácsa), Nagao Haruka (hegedű és brácsa), Bartosz Koziak és Tomás Jamník (cselló), Borbély László, Francois Dumont, Krzysztof Ksiazek és Angela Draghicescu (zongora), Adriana Ferreira (fuvola), Pálfi Csaba és Sérgio Pires (klarinét), valamint a V4 Vonósnégyes.

A művészek Magyarországot, Franciaországot, Portugáliát, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Romániát, Japánt, Ukrajnát, Svájcot és az Egyesült Államokat képviselik – sorolták.

Több mint 25 szerző szerzeménye csendül fel

A közlemény szerint a 2026-os fesztivál egyik kiemelkedő eseménye Francois Dumont nemzetközileg elismert francia zongoraművész magyarországi debütálása. Szintén először lép fel a MiraTone közönsége előtt Sérgio Pires portugál klarinétművész, a London Symphony Orchestra szólóklarinétosa, aki napjaink egyik legkeresettebb fúvós szólistája. Mint írták, az idei fesztivál minden eddiginél gazdagabb koncertprogrammal, összesen 12 nagykoncerttel várja az érdeklődőket. A nyitóesten, augusztus 22-én a V4 Vonósnégyes Beethoven műveivel nyitja meg a fesztivált a FUGA Budapesti Építészeti Központban.



A koncertsorozaton 27 zeneszerző alkotásai hangzanak el. Kiemelt figyelmet kap Mozart születésének 270. évfordulója, valamint Kurtág György 100. születésnapja, emellett olyan remekművek is megszólalnak, mint Beethoven Kreutzer-szonátája, Messiaen Kvartett az idők végezetére című műve, Mozart A-dúr klarinétötöse, valamint Ravel lenyűgöző zongoratriója. A koncerteknek a FUGA Budapesti Építészeti Központ és a Francia Intézet ad otthont.



A fesztivál kilenc napja alatt rengeteg mesterkurzus, kamarazenei próba és szakmai program valósul meg, és a világ különböző országaiból érkező fiatal muzsikusok a MiraTone Young Artists koncertsorozatban is bemutatkoznak Budapest különböző helyszínein – olvasható a közleményben.