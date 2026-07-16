Korábban a dixieland fontos szerepet töltött be a város életében

Július 17. és 19. között immár kilencedik alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, amelynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a Szinva terasz és a Városház tér ad otthont.

A fesztivál a nyolcvanas évekre visszanyúló miskolci dixieland-hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a dixielandnek meghatározó szerep volt a város kulturális életében.

Ingyenes lesz minden koncert

A rendezvény péntek esti programjában a lengyel Zigy Jazz Band, valamint a Black Diamond Bigband koncertje szerepel. A több mint húsz zenészt felvonultató „big band” hangzása a szervezők szerint „a swing aranykorát idézi meg”.



Szombaton a manouche jazzt játszó La Barriére Manouche Jazz, a Happy Dixieland Band, valamint a fesztivál házigazdája, a több mint 35 éves múltra visszatekintő Miskolc Dixieland Band lép fel, akik vasárnap ugyanúgy várják a közönséget, matiné keretében.



A fesztivál valamennyi koncertje és kísérőprogramja ingyenesen látogatható.