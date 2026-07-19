Operett-szólisták fognak fellépni

Idén is megrendezik a Budavári Palotakoncertet a budai Vár Oroszlános Udvarában: július 31-én és augusztus 1-jén a Mindörökké operett című műsorral várják a közönséget.



A szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben kiemelték, hogy a 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operettjátszás meghatározó művészeit és a Budapesti Operettszínház szólistáit vonultatja fel, és az operett műfaj legismertebb dallamait, látványos színpadi produkcióit hozza el a közönségnek.

A legnevesebb operettek részletei hangzanak el

Az idei gálát Peller Károly rendezi. Az est szólistái Oszvald Marika, Fischl Mónika, Bordás Barbara, Szendy Szilvi, Pacskó Dorka, Haja Zsolt, Kerényi Miklós Máté, Laki Péter, Peller Károly és Tassonyi Balázs lesznek. Közreműködik a Budavári Palotakoncert Balettkara és a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara Silló István vezényletével – írták a szervezők.



A műsorban részletek hangzanak el többek között a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, A cirkuszhercegnő, A bajadér, a Cigányszerelem és A víg özvegy című művekből. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdáskirálynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk – olvasható a közleményben.