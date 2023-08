Két baleset után végre itt a Follow The Flow új klipje!

A Szélcsend kisfilmje egyébként óriásit megy a YouTube-on: hamarosan eléri a tízmilliós megtekintést.

Az új, Vidám dalhoz készült klipet a Cybertronic Media készítette egy speciális, 360 fokban rögzítő kamerával. Az eredmény? A Follow The Flow történetének legvidámabb klipje! A dal a nagylemez legkönnyebb száma, amely Szakács Gergő, Fura Csé és BLR tinikorában is fontos szerepet játszó skate punk-hagyományokat idézi zeneileg és szöveg tekintetében is. A klip eredetileg korábban jelent volna meg, ám – amint az a végleges verzióban is látható – közbeszólt egy fal… Szakács Gergő ugyanis gördeszkázás közben kisebb balesetet szenvedett, aminek a speciális kamera lett az áldozata. Amikor az eszközt pótolták, BLR ejtette el a cseredarabot – ami ripityára tört.

A Vidám dal klipje tehát három részletben tudott elkészülni, a végeredmény minden várakozást megér: ezt az oldalát eddig nem láthattuk a srácoknak. Pontosabban: ezúttal valamennyi oldalukat megmutatják – egyszerre.

A klip itt érhető el:

youtu.be/l41o9bgeu-E