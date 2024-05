Külföldi művészekkel készítette új albumát, ennek ellenére a dalok többsége letisztult, intim hangzással párosul

A bátran kísérletező énekesnő, Karosi Júlia Inner Voice című, hatodik albumát az észt zongoraművésszel, Kristjan Randalu-val készítette. A lemezen, ami a berlini XJAZZ Music kiadásában jelent meg, új kompozíciók mellett népdalfeldolgozás és klasszikus szerzők – Muszorgszkij, Bartók, Villa-Lobos – műveinek átiratai is szerepelnek.

Karosi Júlia művészi látásmódja nemcsak műfaji határokon, hanem kulturális és zenei hagyományokon is átível. Kristjan Randalu mellett Ingrid Jensen kanadai trombitással rögzített egynéhány számot, nagyobbik részük ugyanis ének-zongora duó, csak néhány kompozícióban egészül ki a hangzás trombitával.

„Kristjan Randalu zenéje és játéka évek óta fontos ihletforrás számomra. Ahogyan klasszikus zenére improvizál, az egészen egyedülálló, saját kompozíciói pedig egy különleges univerzumot tárnak elénk. 2021-ben adott koncertünk után kezdett körvonalazódni egy közös album koncepciója. Kristjannal rendkívül inspiráló volt a munka, jelentős részt vállalt a kompozíciós munkában és a hangszerelésben egyaránt” – emeli ki az énekesnő.

New York-ból is érkezett hangsáv

Az anyagot Kristjannal duóban vették fel, a néhány számban közreműködő Ingrid Jensen pedig a saját New York-i home stúdiójából küldte a trombita sávokat. Ez a munka Karosi Júlia számára egyfajta repertoár-összegzés is, hiszen olyan zenei stílusok szerepelnek rajta, amelyekkel sokat foglalkozott eddigi pályája során. Énektechnikailag pedig számos kihívás elé állította, hiszen szinte minden dal más megszólalást igényel.

Az Inner Voice című saját szerzemény olyan erős gondolati, tartalmi és zenei szála lett a lemeznek, hogy végül ez lett az új album címadó dala. „Egy hegycsúcsra

felmászva, és onnan lenézve kezdtem ezt a dallamot dúdolni. Utána született hozzá a szöveg, ami a belső hangot szólaltatja meg, ami kapukat nyit meg, a végtelen felé.

A szöveg és a dal írásakor felidézett érzés összekapcsolódik egy kiskorom óta visszatérő álmommal is, azzal, hogy szabadon repülök” – meséli.

Nagyon eklektikus a lemez repertoárja: tartalmaz népdal-feldolgozást, klasszikus szerzők darabjainak átdolgozásait, Kristjan Randalu három lenyűgöző szerzeményét és saját kompozíciókat is. A Beat!Beat!Drums című szám, melyhez live session videó is készült, Kurt Weill, Walt Whitman verseire íródott négy dalból álló ciklusának egyik

tétele. A vendégszólista Ingrid Jensen tiszteletére egy Kenny Wheeler kompozíció, a Sea Lady is rákerült az albumra.

Karosi Júlia a közeljövőben az Athéni Jazz Fesztiválon, nyáron pedig többek között Kapolcson, Észtországban és Lengyelországban is koncertezik.