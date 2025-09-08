Bővült a rendezvénytér

Öt színpadon több mint 50 fellépővel várja az érdeklődőket az idei BME Egyetemi Napok szeptember 16-a és 18-a között Budapesten – tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t.



A közleményben kiemelték: a rendezvény legfontosabb üzenete, hogy a fesztiválozás nem luxus, ezért pénztárcabarát árakkal várják a közönséget. Idén a rendezvény kibővített helyszínen, közel 20 000 négyzetméteren várja a közönséget – írták.

Vajon megint lesz Majka-performansz?

A programsorozat keretében Majka, Beton.Hofi, Dzsúdló, BSW, Bruno x Spacc, Desh, Ekhoe, Metzker Viktória, Mirror Glimpse is fellépnek majd. A rendezvényen hallgatói szervezetek, versenycsapatok és szponzorok interaktív programokkal és nyereményjátékokkal készülnek.



További információ a www.egyeteminapok.hu oldalon érhető el.