Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Több mint 50 fellépővel támad a BME Egyetemi Napok

Vodafone: Majka és Agárdi Szilvi
Bővült a rendezvénytér

Öt színpadon több mint 50 fellépővel várja az érdeklődőket az idei BME Egyetemi Napok szeptember 16-a és 18-a között Budapesten – tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t.

A közleményben kiemelték: a rendezvény legfontosabb üzenete, hogy a fesztiválozás nem luxus, ezért pénztárcabarát árakkal várják a közönséget. Idén a rendezvény kibővített helyszínen, közel 20 000 négyzetméteren várja a közönséget – írták.

Vajon megint lesz Majka-performansz?

A programsorozat keretében Majka, Beton.Hofi, Dzsúdló, BSW, Bruno x Spacc, Desh, Ekhoe, Metzker Viktória, Mirror Glimpse is fellépnek majd. A rendezvényen hallgatói szervezetek, versenycsapatok és szponzorok interaktív programokkal és nyereményjátékokkal készülnek.

További információ a www.egyeteminapok.hu oldalon érhető el.

