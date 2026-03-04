Új utakon a Grammy-jelölések után

Kortárs klasszikusok és hagyományos délszláv ritmusok találkozása

Mezőtől nagyvárosig – Bartók nyomában címmel közös koncertet ad a Söndörgő és a Balanescu Quartet március 25-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Söndörgő pénteken közzétette ősszel megjelenő koncertlemezének felvezető dalát.



Két nagyon különböző, mégis egymásból táplálkozó zenei univerzum találkozik március 25-én a Müpa színpadán: a Söndörgő a balkáni és délszláv zenei hagyományok egyik legizgalmasabb magyar képviselője, a világhírű Balanescu Quartet pedig a kortárs klasszikus zenét és a kreatív improvizációt hozza közel egymáshoz – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



A koncert gerincét Bartók Béla zenéje adja, de új fénytörésben: a Balanescu Quartet minimalista, avantgárd érzékenysége és a Söndörgő sodró tamburazenéje egyedi hangzásvilágot teremt. Mint írták, az est folyamán hallható művek hidat építenek a klasszikus és a népzene, a múlt és a jelen, a Balkán és Közép-Európa között. A Söndörgő saját kompozíciói mellett Bartók népzenei gyűjtései elevenednek meg kortárs kamarazenei átiratokban.



Az 1995-ben Szentendrén alakult Söndörgő egyedülállóan ötvözi a délszláv népzenei hagyományt és a kortárs zene friss energiáit. A három Eredics-fivért és egy unokatestvérüket felvonultató együttes zenéje a Vujicsics együttes örökségét viszi tovább, miközben egyedi stílust alakított ki. Elsődleges hangszerük a szerb és magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de hangzásképük fontos elemei a fúvósok és a harmonika is.

Alexander Balanescu klasszikus zenei tanulmányokat végzett, a New York-i Juilliardra is járt. 1987 óta létező saját formációja, a Balanescu Quartet klasszikus és dzsessz alapokon nyugszik, ugyanakkor nyitott más műfajok és stílusok, így a rock és a pop felé is. Olyan könnyűzenei sztárokkal dolgozott együtt, mint például David Byrne (Talking Heads), a Spiritualized, a Pet Shop Boys és Grace Jones. Possessed (1992) című albumán feldolgozta a minimalista elektronikus zene egyik úttörője, a Kraftwerk számait. Játszott a Muzsikás 1998-as Bartók-albumán is.



A Balanescu Quartetben március 25-én Alexander Balanescu (első hegedű), James Shenton (második hegedű), Helen Kamminga (brácsa) és Nicholas Holland (cselló) fog zenélni.

Új utakon a Grammy-jelölések után

A Söndörgő eddig tíz nagylemezt adott ki. Legutóbbi, két Grammy-díjra felterjesztett albumuk, a tavaly megjelent jubileumi XXX után idén ősszel ismét az amerikai GroundUp Music gondozásában jelentetik meg új lemezüket. A zenekar az évad zenekaraként több nagyszabású koncertet ad a Müpában, melyeken a népzenét, a klasszikus zenét és a dzsesszt állítják a középpontba. Ősszel megjelenő, kizárólag élő felvételeket tartalmazó, Residence at Müpa című album három koncert legkarakteresebb szerzeményeit fogja egy csokorba gyűjteni.

„Az első a tavaly decemberi jubileumi fellépés, a második a március 25-i közös est a Balanescu Quartettel, a harmadik pedig a május 5-i koncert, amikor a világhírű progresszív jazz-funk-fúziós Snarky Puppy három zenészével, Michael League-gel, Jay Jenningsszel és Chris Bullockkal fogunk színpadra lépni”

– mondta Eredics Áron az MTI-nek.



Az anyagról pénteken tették közzé az első dalt, a decemberben rögzített Rezidensko kolót. A kolo a délszláv zenei és tánchagyomány egyik alapformája, a rezidensko jelző pedig a koncerthelyzetre reflektál – arra, hogy a Söndörgő a 2025/26-os évadban a Müpa rezidens zenekara. A felvételen két vendégművész, Fercho Mustafov (szaxofon) és Branko Jovanovic (basszprím tambura) működött közre.



A Söndörgő 2014-ben megjelent Tamburocket – Hungarian Fireworks című lemeze vezette a World Music Charts Europe-ot, éves összesítésben pedig a 3. legjobb lemez lett és két angol világzenei magazin, a Songlines és az fRoots is az év albumának választotta. A Gyezz című anyag 2024 szeptemberében ismét a WMCE első helyére került, ilyen magasságban 2014-től kezdve magyar előadók közül csak a Söndörgő állt.



A Söndörgőben Eredics Áron (prímtambura, tambura szamica, darbuka, ének), Eredics Benjámin (brácsatambura, trombita, ének), Eredics Dávid (klarinét, szaxofon, kaval, prímtambura, basszprímtambura, ének), Eredics Salamon (harmonika, furulya, hulusi, basszprímtambura) és Dénes Ábel (nagybőgő) játszik.