Utolsó koncertjei egyikét itt adja a Margaret Island

Nemzetközi és hazai zenei produkciók – így a Vad Fruttik, a Margaret Island és a Boban Markovic Orchestar – mellett folklór és kortárs tánc, divatshow, kulturális és tudományos programok, valamint közösségi fesztiválok színesítik az idei Pécsi Napokat szeptember 17. és 21. között.



A szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. MTI-hez eljuttatott közleményében azt írták: Pécs egyik legrégebbi városi fesztiváljának programjait ingyen lehet majd megtekinteni.



A fesztivál szerdán az ICDIP – International Cultural Day in Pécs eseményével indul, fellép a PTE Táncegyüttes Tánc a világ körül című műsorával, a spanyol Band of the University of Jaume és a latin-amerikai ritmusokat képviselő Collectivo Caribe zenekar. Az est során a ghánai-magyar énekesnő, Sena Dagadu ad koncertet, aki Lamine Siskorával lép színpadra.

Filhamornikusok után cyberpop a nagyszínpadon

Csütörtökön lesz Pécs testvárvárosa, Arad napja, majd este a Vad Fruttik ad koncertet, a Zsolnay Kulturális Negyedben ezzel párhuzamosan elindul a XIV. Tudományfesztivál, mivel a péntek a Tanuló Város Fesztivál programjaival telik. Később a Széchenyi téren a Pannon Filharmonikusok koncertje nyitja a nagyszínpadi eseményeket, ezt követően Frank Adél divatshow várja a közönsége, az estét a Margaret Island egyik utolsó koncertje zárja.



Szombaton délután a horvát kulturális örökség kerül a középpontba: a Dobro Dosli – Nemzetközi Horvát Fesztivál táncos forgataga várja a közönséget, majd este a 28. Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiváljának gálaműsorát láthatják az érdeklődők. Koncertet ad a világhírű szerb rézfúvós formáció, a Boban Markovic Orchestar.



Vasárnap a bor és a dal ünnepével zárul a fesztivál. Az Európai Bordalfesztivál és a II. Bordalnok Énekverseny részeként a Széchenyi téren szüreti felvonulás tartanak, majd különböző népek bordalait hallhatja a közönség. A közlemény szerint a programok mellett széles gasztronómiai kínálattal várják az esemény látogatóit. A fesztivál részletes programja a www.pecsinapokfesztival.hu oldalon olvasható.