Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Mikhail Shekhtman nyerte a Fricsay-karmesterversenyt

karmester mark fletcher-brown
Picture of magyarzene

magyarzene

Brahms és Csajkovszkij tételeit húzták a versenyzők

Az orosz származású Mikhail Shekhtmant ítélte a legjobbnak a zsűri a Fricsay Ferenc Nemzetközi Karmesterversenyen, a második alkalommal megszervezett zenei megmérettetés döntőjét vasárnap rendezték a szegedi Korzó Zeneházban.

A vasárnapi döntőben – ahogy az augusztus 31-én kezdődött megmérettetés mind a négy fordulójában – a Szegedi Szimfonikus Zenekar egy a versenyzők által választott darabot adott elő a karmesterek dirigálásával. A Hong Kongból érkezett Vivian (Wing Wun) Ip és a koreai származású német Hyunsik Shin egyaránt Csajkovszkij 5., e-moll szimfóniájának első tételét választották, míg Mikhail Shekhtman és az olasz Nicolo Azzena Brahms 1., c-moll szimfóniájának negyedik tételét dirigálták.

A Nayden Todorov, a Szófiai Filharmonikus Zenekar karmester vezette zsűri a második helyezést Hyunsik Shinnek ítélte oda, a megosztott harmadik helyett Nicolo Azzena és Vivian (Wing Wun) Ip kapta.

A professzionálisan rögzített felvételek később is visszanézhetők

A karmesterversenyre – melyet a svájci Concert@Media szervez – Ausztrália kivételével minden lakott kontinensről, 54 országból neveztek indulók, több mint négyszázan, akik közül a beküldött videófelvételek alapján kilencvenhat jelentkezőt választott ki a zsűri. Az élőben bemutatkozó dirigensek között 12 női versenyző volt, a legidősebb induló pedig hetvenéves elmúlt, Japánból érkezett.

Az indulók mintegy húsz darabból, jellemzően szimfónia-tételek, nyitányok közül jelölhették meg azokat, melyeket a szimfonikus zenekarral előadnak a verseny négy fordulójában. A döntőben a zsűri mellett már a zenekar tagja is szavaztak a végső győztesről. A zsűri a produkció, a művészi hatás mellett azt is értékelte, milyen kapcsolatot teremtett a dirigens az együttessel.
A győztesek komoly segítséget kapnak pályájuk elindításához azzal, hogy vendégkarmesterként dolgozhatnak majd Európa meghatározó szimfonikus zenekaraival.

A verseny programját a rendezvény honlapján (fricsaycompetition.com) követhették az érdeklődők, a professzionálisan rögzített felvételek később is visszanézhetők. A szervező Concert@Media és a Szegedi Szimfonikus Zenekar már megállapodott arról, hogy 2027-ben harmadik alkalommal is megrendezik a Fricsay Ferenc Nemzetközi Karmesterversenyt.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

karmester mark fletcher-brown

Mikhail Shekhtman nyerte a Fricsay-karmesterversenyt

magyarzene 2025-09-07

Brahms és Csajkovszkij tételeit húzták a versenyzők Az orosz származású Mikhail Shekhtmant ítélte a legjobbnak a zsűri a Fricsay Ferenc Nemzetközi Karmesterversenyen, a második alkalommal megszervezett zenei megmérettetés döntőjét vasárnap

hangszerjavitas_budapesten

Pattan? Nyekereg? Így ismerd fel, mikor szorul hegedűd javításra

A hegedű finom, élő anyagból készült hangszer: a legkisebb eltérés is hallhatóvá válik. A cél nemcsak a hiba „tüneti” kezelése, hanem az ok feltárása – ez a professzionális hegedű javítás lényege. Az alábbi útmutató abban segít, mikor kell hegedűt javítani, és milyen jelekre érdemes azonnal figyelni.

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu