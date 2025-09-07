Brahms és Csajkovszkij tételeit húzták a versenyzők

Az orosz származású Mikhail Shekhtmant ítélte a legjobbnak a zsűri a Fricsay Ferenc Nemzetközi Karmesterversenyen, a második alkalommal megszervezett zenei megmérettetés döntőjét vasárnap rendezték a szegedi Korzó Zeneházban.



A vasárnapi döntőben – ahogy az augusztus 31-én kezdődött megmérettetés mind a négy fordulójában – a Szegedi Szimfonikus Zenekar egy a versenyzők által választott darabot adott elő a karmesterek dirigálásával. A Hong Kongból érkezett Vivian (Wing Wun) Ip és a koreai származású német Hyunsik Shin egyaránt Csajkovszkij 5., e-moll szimfóniájának első tételét választották, míg Mikhail Shekhtman és az olasz Nicolo Azzena Brahms 1., c-moll szimfóniájának negyedik tételét dirigálták.



A Nayden Todorov, a Szófiai Filharmonikus Zenekar karmester vezette zsűri a második helyezést Hyunsik Shinnek ítélte oda, a megosztott harmadik helyett Nicolo Azzena és Vivian (Wing Wun) Ip kapta.

A professzionálisan rögzített felvételek később is visszanézhetők

A karmesterversenyre – melyet a svájci Concert@Media szervez – Ausztrália kivételével minden lakott kontinensről, 54 országból neveztek indulók, több mint négyszázan, akik közül a beküldött videófelvételek alapján kilencvenhat jelentkezőt választott ki a zsűri. Az élőben bemutatkozó dirigensek között 12 női versenyző volt, a legidősebb induló pedig hetvenéves elmúlt, Japánból érkezett.



Az indulók mintegy húsz darabból, jellemzően szimfónia-tételek, nyitányok közül jelölhették meg azokat, melyeket a szimfonikus zenekarral előadnak a verseny négy fordulójában. A döntőben a zsűri mellett már a zenekar tagja is szavaztak a végső győztesről. A zsűri a produkció, a művészi hatás mellett azt is értékelte, milyen kapcsolatot teremtett a dirigens az együttessel.

A győztesek komoly segítséget kapnak pályájuk elindításához azzal, hogy vendégkarmesterként dolgozhatnak majd Európa meghatározó szimfonikus zenekaraival.



A verseny programját a rendezvény honlapján (fricsaycompetition.com) követhették az érdeklődők, a professzionálisan rögzített felvételek később is visszanézhetők. A szervező Concert@Media és a Szegedi Szimfonikus Zenekar már megállapodott arról, hogy 2027-ben harmadik alkalommal is megrendezik a Fricsay Ferenc Nemzetközi Karmesterversenyt.