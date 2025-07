Opera meets musical

A Musical & More című előadásban a legismertebb musicalrészletek és világslágerek csendülnek fel, köztük a Rómeó és Júlia, Az Operaház fantomja, a My Fair Lady, valamint klasszikus darabok, mint az Adagio, a Caruso vagy a Traviata. Az est egy szerelmi történet ívét követi végig, a vágytól a beteljesülésig. Mahó Andrea lírai nőiessége és Kovács Gábor férfias ereje személyes, érzelemdús atmoszférát teremt.

2025. július 24-én, a budapesti Orfeum különleges esttel várja vendégeit: két kivételes művész, Mahó Andrea és Kovács Gábor operaénekes egy feledhetetlen, romantikával és szenvedéllyel átszőtt forró zenei utazásra hívja közönségét a Musical & More című est keretében.

A szerelem az, hogy kétségtelenül valakihez tartozol, hiszen még a levegő is máshogy áramlik. Van benne lágyság, és tűz, ami felperzsel. Van benne szenvedély, vágy, csend, bizalom és van benne éhség, ami egyfajta sóvárgás az érintés és a közelség iránt. A szerelem ott van minden dalban és tekintetben

– mondta Mahó Andrea.

Ez a műsor egy igazi szerelemprojekt, egy olyan est, ahol a romantika, az ösztön és a műfaji sokszínűség egymásba fonódva rajzolnak ki egy finoman ívelt érzelmi kontúrt. A lágy lampionfénybe burkolózó Orfeum egy élménytér, ahol a nézőtér közelsége, a félhomályban pislákoló fények, a finom falatok és hűs italok mind-mind a zene érzéki teljességét szolgálják. Ebben a meghitt, mégis erőteljes atmoszférában bontakozik ki az a különleges egyensúly, amely Mahó Andrea lírai nőiessége és Kovács Gábor mély, férfias ereje között alakul. Kettejük találkozása nem csupán közös fellépés, hanem egy romantikus párbeszéd, egy ragyogó rezdülésekből szőtt történet.

Felcsendül a Rómeó és Júlia, Az Operaház Fantomja, a My Fair Lady

A Musical & More műsora a legismertebb musicalrészletek és világslágerek gyűjteménye, megszólal a Rómeó és Júlia, Az Operaház Fantomja, a My Fair Lady, valamint olyan időtlen klasszikusok, mint az Adagio, Caruso vagy a Traviata: Libiamo is . Egy komoly érzelmi szál mentén vezet végig a szerelem állomásain: vágyakozáson, nosztalgián, csábításon és beteljesülésen. A dramaturgia úgy épül fel, mint egy finoman komponált szerelmi regény hol suttogva, hol felszakadóan, de mindig szenvedéllyel.

A közönség bár eleinte talán csak nézőnek érkezik, a koncert előrehaladtával észrevétlenül válik a történet részévé.

A szerelem ott van az első pillantásban, ami akkor is ott marad, amikor a fények már leoltódtak és elrobogott a vonat. A pillanat megfoghatóvá válik.

A szerelem nem játék, roppant komolyan kell venni, és ha figyelsz, akkor és ott átélheted

– mondja Kovács Gábor.

A Musical & More valami nagyon személyeset hagy maga után: egy emléket, egy dallamot, egy vágyat, vagy talán csak egy érzést, amit nehéz lesz elfelejteni.