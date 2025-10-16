Nem péniszműtét miatt maradnak el az idei Fruttik-koncertek…

Kedden szomorú közölt a Vad Fruttik: Likó Marcell énekes betegsége miatt le kellett az összes idei koncertjüket mondani.

„Kedves Közönségünk!Sajnos rossz hírrel kell jelentkezzünk! Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik koncertet! Nagyon sajnáljuk, bízunk benne, hogy jövőre bepótolhatjuk az elmaradt találkozásokat és újra együtt énekelhetünk veletek – még nagyobb lendülettel, egészséges hangszálakkal!”



Majd a végén azt írták az új időpontokkal kapcsolatban, „hamarosan további infóval jelentkezünk, köszönjük a megértéseteket és a támogatásotokat!”

Azt ugyan a közelmény nem részletezte, de a poszt alatti hozzászólásokból kiderült, hogy az énekesnek a hangszálaival lett problémája, így nyilvánvaló, hogy miért kértek szünetet és türelmet a srácok. Így egyes sajtóterméket tippjei a péniszműtétről, a láblerágásról nem bizonyultak időtálló információknak…

Legutóbb három éve jelent meg nagylemezük

Wikipédia oldalukon azt írják: „A Vad Fruttik egy magyar alternatív rockegyüttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsikámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki (Egy éjszaka Bohémiában), amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett.

Újabb két év múlva jelent meg a Tudom milyen című albumuk, 2017-ben HighTech címmel 11 korábbi dalukat adták ki elektronikus hangzásra újrahangszerelve. A következő évben jelent meg Szabad.Vagy című lemezük, majd 2022 decemberében az Elválaszt című lemez.

2014-ben elnyerték a Fonogram-díjat „Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele” kategóriában.”