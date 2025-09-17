Cziffra Fesztivál: Új távlatok új helyszíneken

New York-i, római és budapesti helyszíneken is várja a közönséget a a rendezvény új évada



A szervezők közlése szerint Cziffra Györgyre emlékezve az őszi időszak kiemelt programja a világhírű zongoravirtuóz születésnapján, november 5-én José Cura, Miklósa Erika, valamint Balázs János közös estje: az ünnepi koncerten az opera, a latin és magyar zene találkozik egymással a Müpa színpadán, Hommage a Cziffra 104 címmel. Szintén az évfordulóhoz kapcsolódóan a fesztivál alapító művészeti vezetője, Balázs János Brüsszelbe és Rómába is meghívást kapott: a zongoraművész az itáliai városban a vatikáni Szent Péter-bazilika altemplomában található magyar kápolna 45 éves fennállásának ünnepi eseményén ad koncertet – írták.



Hozzátették: a sorozat a New York-i Carnegie Hall színpadán folytatódik, ahol Cziffra György átiratait, Liszt, Chopin és kortárs magyar szerzők műveit szólaltatja meg Balázs János. Emellett a 13. kerületben, Budafokon és Miskolcon is koncertekkel emlékeznek a művészre. Minden februárban egy intenzív, kéthetes programkavalkád várja az érdeklődőket Budapesten, melyen bemutatják a fesztivál által létrehozott egyedi produkciókat – emelték ki az összegzésben.



A tájékoztatás szerint a fesztivál új évadának újdonsága lesz a két estét felölelő „Bajnokok ligája”, amelyben napjaink különböző műfajban alkotó zenei ikonjai egyesítik művészetüket: 2026. február 11-én a jazz és a népzene kiválóságai (Balogh Kálmán, Dresch Mihály, Lakatos Mónika és a Sárik Péter Trió) találkoznak a Zeneakadémia színpadán, február 22-én pedig a klasszikus zene kerül előtérbe Balázs János, Baráti Kristóf, Bogányi Gergely és Boldoczki Gábor előadásában.

Folytatódik a világok találkozása is

Szintén újdonság a programpalettán Törőcsik Franciska, Lackfi János és Balázs János közös, Szerelem első hallásra című estje. Kiemelték: folytatódik a Világok találkozása című egyedi fesztivál produkció, melyen Gubik Petra, Miklósa Erika, Balázs János, valamint Pál István Szalonna és Bandája a MomKultban lép fel. A Rapszódia-esszencia című hangversenyen 2026. február 13-án a Zeneakadémián Balázs János és a Concerto Budapest Keller András vezényletével szólaltatja meg a zenetörténet legnagyobb rapszódiáit, Ravel, Rachmaninov, Liszt és Gershwin egy-egy világhírű, korszakot meghatározó művét – olvasható a közleményben.



Szintén a Concerto Budapesttel közös szervezésben, 2026. május 8-án Balázs János és a Keller Quartet tolmácsolásában Johann Strauss- és Franz Schubert-átiratok kerülnek fókuszba a Zeneakadémián – írták. Az összegzés szerint a fesztivál meghívására neves külföldi művészek is csatlakoznak az eseményfolyamhoz: a virtuóz francia zongoraművész David Fray koncertjére a Vigadóban kerül sor jövő február 17-én, májusban Leonidas Kavakos és Enrico Pace hegedű-zongora duó előadását hallhatják az érdeklődők a Zeneakadémián.



Az Óbudai Társaskör ad otthont Viva Ia musica! címmel Tomasso Benciolini fuvolaművész és az Anima Musicae Kamarazenekar közös koncertjének, melyre a 20. század olasz zenéje iránt fogékony érdeklődőket várják. Emellett folytatódnak az olyan hagyományossá vált programok is, mint az Országos Bárzongorista Verseny díjazott muzsikusait bemutató zenei sorozat, valamint az 1920-as és 30-as évek zenei világát bemutató Bárest című program – írták.



A Fókuszban a fiatalok sorozat a tehetséges ifjú művészek bemutatkozásának kiemelt fórumává vált az elmúlt tíz évben, melynek részeként az évad során több alkalommal is találkozhatnak az érdeklődők a feltörekvő magyar művészekkel. A tehetségek és zenei kiválóságok elismerését továbbá a hat kategóriában átadadandó Cziffra Fesztivál díjak szolgálják – olvasható az összegzésben. Kiemelték: a következő hónapokban Ajkán, Nagykanizsán és Miskolcon is bemutatják Az állatok farsangja másképp című, komolyzenét és költészetet ötvöző programot, melynek főszereplői az állatokhoz kapcsolódó darabokon kívül Lackfi János, Balázs János és a BDZ a la cARTe zenekar lesznek a Filharmónia Magyarországgal együttműködésben.



Szintén közös szervezésben valósul meg Kecskeméten Balázs János improvizációs estje, valamint a Szamosi Szabolcs és Balázs János által jegyzett őszi koncertsorozat, amely az orgona és a zongora párhuzamait és különbségeit tárja a közönség elé Pécs, Budapest, Debrecen és Szeged templomaiban – olvasható a közleményben. A Cziffra Fesztivál – melynek évadát további koncertek, képzőművészeti és zenetörténeti kiállítások, tudományos előadások, filmvetítések, gyermekkoncert, mesterkurzusok színesítik – részletes programkínálata a www.cziffrafesztival.hu weboldalon található – áll az összegzésben.