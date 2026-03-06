Hatékony segítséget nyújtanak a mesterek ebben

A Dal 2026 következő, szombati adásában a versenydalok áthangszerelt változatai hangzanak el; az előadók az eredetitől merőben eltérő stílusban mutatják be produkcióikat – hangzott el az M1 aktuális csatornán pénteken. A műsor egyik „mestere”, Nagy Adri énekes, a Magyarország, szeretlek! csapatkapitánya szakmai segítséget nyújt a fellépőknek. Az énekes az adásban elmondta: egyszerre furcsa és megható számára, hogy mentorként vesz részt a produkcióban, hiszen korábban énekesként, versenyzőként maga is szerepelt a műsorban.



Mint mondta, a mentori szerep egyben nagy felelősséget is jelent, hiszen a fiatal előadók a saját dalaikon keresztül „a lelküket tárják ki” a színpadon. Hozzátette: a mesterek feladatai közé tartozik, hogy az átdolgozások során is megőrizzék a dalok és az előadók egyéni világát. Nagy Adri kiemelte: énekesként és színészként szerzett színpadi rutinjára is támaszkodik annak érdekében, hogy hatékony segítséget nyújtson a feltörekvő tehetségeknek.

Nemcsak a helyszínen, hanem a nézőknek is játszni kell

A televíziós szereplés sajátosságairól szólva elmondta: bár a stúdióban is jelen van a közönség, az előadóknak a kamerákon keresztül is meg kell szólítaniuk a nézőket, ami még nagyobb kihívást jelent. A szombati adásban Nagy Adri mentoráltjai akusztikus pop és dzsessz feldolgozásokat adnak elő. Ezzel kapcsolatban a mester szólt arról is, hogy az akusztikus műfaj különösen közel áll hozzá, mert ebben a műfajban minden díszlet és effekt háttérbe szorul, és az előadó személyisége kerül a középpontba.



Nagy Adri egyebek beszélt arról is, hogy a versenyzők támogatása során a stresszkezelés is fontos szerepet kap. Mint mondta, különösen azoknak jelent nagy megterhelést a televíziós szereplés, akik most állnak először ilyen közegben közönség elé, ezért igyekszik pihenésre biztatni őket, és saját fellépési rutinjait, például a beéneklést vagy az előadás előtti felkészülési gyakorlatokat is megosztja velük.



