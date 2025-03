Egyedülálló koncertet ad majd Rúzsa Magdi

Színtér lesz az Akvárium, de lesz Buster Keaton-filmvetítés is

Teljessé vált a Bartók Tavasz összművészeti fesztivál programja, a kedden bejelentett fellépők között van Arooj Aftab pakisztáni-amerikai énekes, zeneszerző dzsessztriója vagy María Pagés spanyol táncművész Seherezáde című táncprodukciója is. A fesztivál április 4-én Budapesten indul, május 18-ig Győr, Pécs és Miskolc is helyszín lesz.



Bartók Béla olyan örökséget hagyott ránk, amely a mai napig éltet és inspirál minket. Az ötödször megrendezendő fesztivál lényeges feladata az örökség és az újdonságok bemutatása, de az is, hogy ezek az előadások minél több emberhez eljussanak – mondta Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója a Bartók Emlékházban tartott sajtóeseményen.



Mint fogalmazott, ezzel az örökséggel kísérletezni kell, meríteni belőle és áthozni a mi korunkba. Megjegyezte, hogy a kulturális örökség feltárása, ápolása Bartók egyik legjellemzőbb vonása volt, ezzel újította meg a 20. századi zenét.



A szervezők már tavaly októberben bejelentették, hogy mások mellett Diana Damrau német szoprán és Jonas Kaufmann német tenor, a Münchner Philharmoniker Kelemen Barnabással kiegészülve, a Kammerorchester Basel Pusker Júlia vendégeskedésével, az Orchestra of the Age of Enlightenment, a Magyar Állami Népi Együttes és a Győri Balett összművészeti víziója, Jan Garbarek és Wynton Marsalis fellépése szerepel a Bartók Tavasz idei kínálatában.

Az összművészeti produkciók sorában a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes táncosainak, a Forte Társulat színészeinek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak közös előadásában Bartók Mikrokozmoszának tételei a Mezőség tájain kelnek életre április 5-6-án a Müpában.



A fesztivál fővárosi helyszínei között lesz az Akvárium Klub, a Kristály Színtér, a Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Zene Háza, a Müpa, a Nemzeti Táncszínház, a Szépművészeti Múzeum, a Toldi mozi és a Zeneakadémia.



zomolányi Janina, a Bartók Tavasz operatív igazgatója kiemelte: a dzsessz világsztárja, a norvég szaxofonos Jan Garbarek nemcsak a Müpában lép fel április 7-én, hanem Győrben (április 24-én) és Pécsett (május 18-án) is.

„Április 4-én a Magyar Zene Házában ad koncertet Arooj Aftab, korunk egyik leghatársértőbb dzsesszelőadója, aki triójával lép fel. Az utolsó pillanatban sikerült meghívni a világhírű sevillai táncosnő és rendező, María Pagés társulatának grandiózus előadását, a Seherezádét, amely ott kezdődik, ahol az Ezeregyéjszaka meséi véget érnek. A produkció április 10-én és 11-én lesz látható a Müpa Fesztivál Színházában”

– mondta Szomolányi Janina.

Egyedülálló koncertet ad majd Rúzsa Magdi

Szólt arról, hogy április 12-én a Müpában debütál Rúzsa Magdi és Balázs János zongoraművész közös produkciója, amelyben sanzonok, kuplék és a mai kor slágerei egyaránt helyet kapnak. Olivier Grossetete francia képzőművész hatalmas kartonépületei idén tavasszal a budapesti Erzsébet téren és a győri Széchenyi téren is megcsodálhatók.



Az épületeket betáncoló Bandaloop táncegyüttes Budapesten, Miskolcon és Pécsett is fellép, Buster Keaton A generális című korszakalkotó némafilmje Szűts Apor zenéjével, Farkas Róbert vezényletével a Győri Filharmonikus Zenekar, a Pannon Filharmonikusok, valamint a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában elevenedik meg.



Az operatív igazgató kitért arra, hogy a fesztiválhoz kapcsolódó Budapest Ritmót, a régió egyik legfontosabb világzenei szemléjét április 10-től 12-ig immár tizedik alkalommal szervezik meg.

A keddi sajtóesemény helyszíne, a II. kerületi Bartók Emlékház 1923-tól 1940 októberéig volt Bartók Béla és családja otthona; innen indult amerikai koncertkörútjára, ahonnan már nem térhetett vissza.