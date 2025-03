Közös jubileumi koncertet ad Panta Rhei és Djabe áprilisban

Különleges hangzó is emeli a koncertek iránti várakozást

Együtt tart jubileumi koncertet két Debrecenből indult zenekar. Az 50 éves Panta Rhei, a hazai progresszív rock és elektronikus zene úttörője, illetve a dzsesszt, a világzenét, a progrockot vegyítő Djabe április 12-én a debreceni Kölcsey Központban, 14-én a fővárosi MOMkultban lép fel. „Általános iskolásként már voltam Panta Rhei-koncerten Debrecenben. Aztán 1983-ban megnyertünk egy helyi amatőr zenei versenyt, amelyen a zsűri elnöke Matolcsy Kálmán, a Panta Rhei virtuóz billentyűse volt. Nagy hatással voltak rám a Panta Rhei Bartók-feldolgozásai” – mondta Égerházi Attila, a Djabe vezetője, gitárosa az MTI-nek.



Szalay András gitáros, a Panta Rhei egyik alapítója felidézte, hogy a két zenekar közötti kapcsolat három éve kezdődött, amikor 2022-ben, négy év után újra közönség elé léptek a MOMkultban, és a koncerten ott volt Égerházi is. „Az én ötletem volt, hogy közösen tartsunk jubileumi koncerteket, eredetileg a szintén debreceni Color együttes közreműködésével. Sajnos, ez végül nem valósulhatott meg, a Color gitárosa, Felkai Miklós tavaly elhunyt” – jegyezte meg Égerházi Attila.



Bár a Panta Rhei és a Djabe zenéje sok mindenben különbözik, Szalay András szerint a közönségük között nagy az átfedés. Hozzátette: három évvel ezelőtt, a legutóbbi Panta Rhei-koncert után egyáltalán nem volt biztos abban, hogy színpadra fognak még állni. „Az az este különösen jól sikerült, és úgy éreztem, lehet, hogy ezt a szintet már nem érhetjük el. Az 50. évforduló azonban újabb kihívás, és testvéremnek, Szalay Sándor gitárosnak is tetszett az ötlet” – fűzte hozzá. (Szalay Sándor évtizedek óta Amerikában él, fizikusként, kozmológusként a Baltimore-i Johns Hopkins University professzora.)

Nem maradhat el a közös produkció sem

Az április 12-i és 14-i koncerten mindkét zenekar 80 percet játszik, közte szünettel, a végén a ráadásban közös produkcióval.



Égerházi szerint a Djabe-koncert intenzív összefoglalója lesz elmúlt három évtizedüknek, ugyanakkor azt is meg akarják mutatni, milyen erős a mostani felállás. Ebben az alapítók közül Égerházi és a basszusgitáros Barabás Tamás maradt, mellettük Koós-Hutás Áron (trombita, szárnykürt), Kaszás Péter (dob, ének), Bubenyák Zoltán (billentyűs hangszerek), Zana Zoltán (szaxofon), Szabó László (szitár, gitár) játszik a Djabéban.

„Meghívtuk Chieli Minuccit, a világhírű Special EFX vezetőjét a koncertre, akivel tavaly együtt turnéztunk Európában, és idén tavasszal is lesznek vele közös fellépéseink, április 15-én Sopronban, majd Bécsben és Olomoucban. Minuccival eljátszunk egy friss Djabe-dalt is, amely a most megjelent, Steve Hackett-tel közös lemezünkön szerepel, amelyet Norvégiában rögzítettünk” – sorolta a Djabe vezetője.



Chieli Minucci a Panta Rhei műsorába is beszáll majd egy szám erejéig, illetve közreműködik a Rotunda Kórus, amely 2022-ben is színpadra állt velük. A Panta Rhei hetvenes évekbeli felállásából Szalay Sándor (gitár), Szalay András (basszusgitár) és Ács Enikő (ének) lesz a csapatban, őket Kálmán András (billentyűs hangszerek), Milkovics Mátyás (szintetizátor) és Szalay Dániel (dob) egészíti ki. „A műsor egyfajta áttekintése a zenekar történetének, a Bartók-feldolgozásoktól a P.R. Computer projekt legjobb számaiig, és lesz egy új dal is, Ács Enikő szerzeménye”.

A koncertekre különleges kiadványt jelentet meg a GR1993 Records Panta Rhei 50, Djabe 30 – From Debrecen with Love! címmel. A dobozban szereplő egyik tripla vinyl, a Panta Rhei anyagát a zenekar 2022-es MOMkult koncertjén rögzítették. A hatodik lemezoldal kivétel: erre a Panta Rhei akkori utolsó, 1982-es tatai koncertjéről került három szám. A box másik tripla LP-jén a Djabe tavalyi, Chieli Minuccival lebonyolított Tour of Waterfalls előadása hallható.



Az Echoes of the Past című Panta Rhei CD-re alapvetően annak a demóanyagnak a technikailag korszerűsített, részben újrajátszott változata került, amelyet a Szalay-testvérek, Matolcsy Kálmán (ő 2005-ben elhunyt), a fuvolás Nagy József (ő 2022-ben halt meg) és a dobos Béke Csaba rögzített 2003-2004-ben.



A Djabe CD a 2021-es The Magic Stag turné debreceni állomásának felvételét adja közre A Csodaszarvas Debrecenben címmel. A korongon a Djabe korábbi tagjai közül Karvaly Tibor hegedűs és Muck Ferenc szaxofonos játéka is hallható.



A Panta Rhei története 1975-ben indult. A zenekar története során eljutott Csehszlovákiába, Lengyelországba és az NDK-ba, 1979-ben Laár Andrással (később: KFT) kiegészülve 1981-ben jelent meg a Panta Rhei-album, majd két évvel később P.R. Computer néven is kiadtak egy lemezt, ami csaknem 100 ezer példányban fogyott, de a történetnek akkor vége lett. A csapat 2017-ben 35 év után tért vissza a színpadra, azóta sikeres koncertet adtak az A38-on, a MOMkultban és Debrecenben is.



A hangszerfejlesztő Szalay András számítógépes interfészét itthon Presser Gábor és az Omega is használta, külföldön gitárszintetizátort készített például John McLaughlinnak és Robert Frippnek (King Crimson).



A Djabe az elmúlt három évtizedben 44 országban lépett fel Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában. 2003 óta készítenek közös felvételeket Steve Hackett-tel (a legfrissebb a most kiadott Freya – Arctic Jam), aki 1970 és 1977 között nyolc stúdióalbumot és két koncertlemezen játszott a világhírű progresszív rockcsapat, a Genesis gitárosaként.



A Djabe és Steve Hackett által közösen előadott Hairless Heart című dal (a tavalyi Back to Győr című koncertanyagról), amelynek eredetije a Genesis 1974-es The Lamb Lies Down On Broadway című lemezén szerepel, felkerült a rangos brit könnyűzenei magazin, a Mojo legfrissebb számának rockzenei válogatás CD-jére – a lap 2008-as indulása óta magyar előadóval ez először történt meg.