Amit ezúttal a szokottnál később, július 2. és 4. között rendeznek meg a Lőverekben

Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapítója a negyedik alkalommal megrendezendő programsorozatról azt mondta, hogy ezúttal is városi összefogásként valósul meg az esemény. Fülöp Zoltán, az esemény másik alapítója azt hangsúlyozta, hogy a Lőverekben zajló eseményekhez városszerte ezúttal is éttermek, üzletek, szállodák, kulturális intézmények és a Soproni Egyetem is csatlakozott.

Váncza Panna szervező a koncertekre kitérve elmondta, hogy július 2. és 4. között fellép a Lőverekben a The Prodigy, Azahriah, a Halott Pénz, Dzsúdló, Beton.Hofi, a Bagossy Brothers Company, a ValMar, a Parno Graszt, Szikora Róbert és az R-Go, a Kispál és a Borz, Mehringer Marci, Sisi, Co Lee, valamint a Kruder & Dorfmeister páros.

Jazz és Demjén is lesz

Várkerületen a SopronFest Jazz Napokon ingyenes koncertekkel várják a látogatókat, fellép mások mellett a Helga Jazz Trió, a Pocket Pick, az Árpishow Quintet, a Soproni All Stars Quintet és a koreai Doltang zenekar. A felvezető napok nyitónapján Fűzy Gábor bárzongorista és Demjén Ferenc ad koncertet, a Liszt-központban pedig öt képzőművész, Bereczki Kata, Bukta Imre, drMáriás, Labrosse Dániel és Osgyányi Sára barátság ihlette műveit mutatják be. Az első alkalommal megvalósuló SHOT – minden kép egy történet elnevezésű kiállítás részeként művészek és civil emberek mobiltelefonnal készült fotóit lehet megtekinteni.



A Telekom Privát Séták programban ismert soproniak mutatják be a város utcáit, tereit. Idegenvezetőként mutatkozik be mások mellett Pohl Mihály, a Lord zenekar énekese, Török Zoltán volt kosárlabda-menedzser és Sövegjártó Áron soproni születésű színművész. A Telekom PodcastFest részeként mások mellett Kadarkai Endre, Fiala János, Miskovits Márton, Tilla, Radnai Péter, Lil Frakk és Csepelyi Adrienn beszélgetnek vendégeikkel a barátságról, a Líra irodalmi programjában pedig Spiró György is Sopronba látogat.



Elhangzott, hogy a fesztivál ideje alatt 12 időszaki kiállítás nyílik, emellett a múzeumok is különböző programokat szerveznek. A Soproni Múzeum Storno-műterme például két alkalommal is látogatható lesz, Szénási Ferenc karikaturista Rendszerváltó kiállítást rendez, Kocsis Zsuzsanna pedig Kacifántos kisváros címmel soproni épületeket jelenít meg tusrajzaival. A szervezők kitértek arra is, hogy a fesztiválhoz csatlakozó vendéglátóhelyek is a barátság jegyében állítják össze menüiket, és olyan vendégek mutatkoznak be, mint Jókuti András gasztroblogger, Steiner Kristóf, Szabi a Pék és Borbás Marcsi.



A fesztivál ideje alatt a szervezők Győrből és Szombathelyről is buszjáratokat indítanak.