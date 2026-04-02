Idén Kőbánya lesz a helyszín

A Cziffra Fesztivál idén is meghirdeti zongora, ének és hegedű mesterkurzusait, a jelentkezéseket április 10-ig várják. A díjmentes kurzusok április 24. és 26. között zajlanak Kőbányán, a Kroó György Zeneiskolában.



Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes (ének), Dráfi Kálmán Liszt Ferenc-díjas zongoraművész (zongora) és Ácsné Szily Éva, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Artisjus-díjas tanára (hegedű) kurzusára április 10-ig lehet jelentkezni a Cziffra Fesztivál weboldalán – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A Mesterakadémia célja, hogy a tehetséges fiatalok kivételes szakmai mentorálásban részesüljenek, miközben közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a hazai zenei élet meghatározó művészeivel és pedagógusaival. A jelentkezőket a szakmai zsűri a beküldött demóanyag és életrajz alapján választja ki.

Alapfokú képzésben résztvevőket várnak

A kurzusok időtartama egyenként 50-50 perc. A hegedű kurzusokat kizárólag alapfokú képzésben részesülők számára hirdetik meg, a hegedű- és énekfoglalkozásokhoz zongorakíséret is biztosított. A kurzusok az érdeklődők számára is nyilvánosak, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a mesterkurzus@cziffrafesztival.hu e-mail címen.



A Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész művészeti vezetésével megvalósuló Cziffra Fesztivál Mesterakadémiája a Kőbányai Önkormányzat támogatásával valósul meg.