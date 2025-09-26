20 éve sikeres darab érkezik Magyarországra

Az Erkel Színház előadásában debütál Magyarországon a Wicked című musical; a darabot a 2026/27-es évadban mutatja be a teátrum. A musicalek otthonaként megújult színház a 2026 őszén kezdődő évadban tűzi műsorára a Broadway történetének egyik legsikeresebb darabját, a világ egyik legnépszerűbb musicaljét, a Wickedet – közölte az teátrum pénteken az MTI-vel.



Mint kiemelik, a Broadwayn több mint 20 éve sikerrel futó musical magyarországi jogait megkapta az Erkel Színház, így a darab a teátrumban lesz látható a 2026/27-es évadban először magyarországi színházban.



A musical az Óz, a csodák csodája előzménytörténeteként, a gonosznak hitt zöld boszorkány, Elphaba életét állítja a középpontba. A Wicked különleges történetet mesél el egy váratlan, ám annál mélyebb barátságról két fiatal nő között: a gyönyörű és népszerű Glindáról és a félreértett, zöld bőrű Elphabáról – írják a darabról.

Film is készült belőle, Ariana Grande főszereplésével

Kiemelik: a musical – 2003-as bemutatója óta – eddig mintegy 8500 előadást ért meg, ezzel a 4. helyet foglalja el a Broadwayn leghosszabb ideje futó darabok között. A Wicked több mint 100 nemzetközi díjat nyert, és 23 ország több mint 100 városában adták elő. A musicalt 13 nyelvre fordították le, világszerte csaknem 65 millióan látták. Népszerűségét növelte a 2024-ben készült, nagy sikert aratott filmváltozat Ariana Grande és Cynthia Erivo főszereplésével.

A Wicked zenéjét és dalszövegét Stephen Schwartz jegyzi, a musical szövegkönyvét, az eredeti, Gregory Maguire által írt regény alapján Winnie Holzman drámaíró, forgatókönyvíró, színésznő és producer írta.