Bérleteket kínál a Zeneakadémia saját szervezésű koncertjeire

Hat bérlet és egy minisorozat a klasszikus zene rajongóinak

A Ritmus bérletben fellép a Zeneakadémia Koncertfúvós Zenekara, a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara Liszt és Beethoven műveit adja elő, Farkas Róbert vezényletével pedig a magyar repertoár darabjai szólalnak meg.



A Szépség bérlet – Kamarazene a Nagyteremben bérletben Julianna Avdejeva és a Quatuor Modigliani francia és orosz műveket mutat be, elhangzik a Kodály Vonósnégyes 60 éves jubileumi koncertje, decemberben Steven Isserlis, Veronika Eberle és Várjon Dénes ad Brahms-estet – közölte a Zeneakadémia pénteken az MTI-vel.



A Dallam bérlet – Zongora a Nagyteremben sorozatban Balog József Chopin és Ravel művei között Kurtág Játékok című sorozatából is játszik, Berecz Mihály Bach Goldberg-variációit adja elő, novemberben Fejérvári Zoltán Janáček, Schumann és Brahms kompozíciói közé illeszti Kurtág Játékok ciklusának részleteit, decemberben Borbély László Schubert, Schumann és Schönberg alkotásaiból válogat.



Az Összhang bérlet – Kamarazene a Solti Teremben sorozatban Simon Izabella, Langer Ágnes és Karasszon Eszter Haydn-estje hangzik el, Gulyás Márta, Szabadi Vilmos, Farkas Boglárka, Ludmány Sebestyén és Ludmány Dénes emigráns magyar zeneszerzők darabjaiból válogatnak, Berecz Mihály, Balog Alexandra és kamarapartnereik Schumann és Brahms kompozícióval várják a közönséget.



A Fantázia bérlet – Klasszikusok vasárnap délután sorozatban, Eckhardt Gábor magyarázataival Balogh Ádám és Korossy-Khayll Csongor a szonátairodalom remekeit szólaltatják meg, Tomasz Máté és Pellet Sebestyén koncertje Pablo Casals örökségét idézi, a Trio Felice barokk utazása Itáliától Angliáig vezet. Folytatódik a Liszt-kukacok Akadémiája matinésorozat, több év kihagyás után pedig ismét rendeznek foglalkozásokat a még kisebbeknek: Simon Izabella gyerekfoglalkozásai 8–10 éveseknek, míg a felújított zenés beavató foglalkozások 6–8 éveseknek nyújtanak programokat.

Idén is lesz Marton Éva

A bérleteken kívüli őszi koncertek között szerepel Snétberger Ferenc gitárművész Bach inspirálta szólóestje, Kelemen Barnabás és a Tonkünstler Zenekar Kodály–Bartók hangversenye, az Ábrahám Consort adventi koncertje, és a Kodály születésének évfordulóján megvalósuló gála. Idén ősszel sem marad el a Kamara.hu Fesztivál, Simon Izabella és Várjon Dénes művészeti vezetőknek ezúttal Frida Kahlo mexikói festőművész életműve adott inspirációt a program összeállításához.



Továbbra is lesznek népzenei és jazzkoncertek, kínálat a kortárs zene kedvelőinek, bemutatkozási lehetőségek a növendékeknek.



A 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenynek augusztus 31. és szeptember 5. között a Zeneakadémia, a szeptember 6-i gálának az Operaház ad otthont. Az idén a zeneszerzőknek meghirdetett Bartók Világverseny eredményhirdető koncertjére november 29-én várják az érdeklődőket.