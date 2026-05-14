Átzenélik az egész nyarat

Dzsesszkoncerttel, naplementés DJ-szettekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár júniusi fesztiválja, amely egyben a helyszín szezonnyitó eseménye is lesz – mondta Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató-helyettese a programokat bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón.



Kiemelte: a Várkert Bazár rekonstrukciójának tizedik évfordulóján, 2024-ben rendezték meg először a fesztivált, így idén harmadik alkalommal szervezik meg. Ebben az évben is változatos családi programokkal, többek közt az Eszter-lánc együttes zenés, bábos koncertjével, a Csupa Csoda Vándorjátszótérrel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal készülnek a rendezvényre.



Az első napon Teddy Harpo lép fel, akinek zenéje a blues világából táplálkozik, majd a Lakatos Mónika FolkTrió zenél. Kora este a pannaflora adja elő új lemezének, a Szív-archívnak a dalait, majd a Moszkva tér című filmet vetítik a Szárazárok színpadon.



Másnap délben a Jumping Matt & His Combo lép színpadra, utánuk a Hunclorique – Boggie & Petruska énekes-dalszerző duó magyar szerelmes balladákat és siratóénekeket játszik. Délután kezdődik A távolság mechanikája – Performatív részvételi séta, ahol a nézőkből előadók lesznek, majd a Ripoff Raskolnikov Bandet hallhatja a közönség. Pál István Szalonna és Bandája a Nyáresti táncház sorozatban a Neoreneszánsz kertbe várja a táncolni vágyókat, este pedig a Made In Hungária című filmre várják a közönséget a VárKert Moziban.



A Lépcsőpavilonban zeneiskolák és diákkórusok növendékei énekelnek majd a fesztivál mindkét napján, az Öntőház udvarban szombaton a Nagy akarok lenni! zenés bábelőadással kezdődnek a programok, majd Kárász Eszter mesezenekara, az Eszter-lánc ad koncertet, DJ Metha naplementés elektonikus-zenei programmal készül, míg este, a rendezvényteremben Kovács Kati ad koncertet régi és új dalaiból.

A nyár többi részén Wolf Kati és Freddie Mercury-tribute is lesz

Június 7-én a Búgócsiga Zenede hívja játékos zenei utazásra a gyerekeket, utána a Harisnyás Pippi című zenés bábszínházi előadást mutatják be, este pedig Mujahid Zoltán és a Group’n’Swing ad koncertet. Az Öntőház udvarba a Pink Floyd életművét megidéző Keep Floyding zenekar is játszik majd.



A nyári programsorozatban júniusban a Grecsó fivérek összművészeti estje, az Apánk üzent is látható lesz, a Budapest Jazz Orchestra Wolf Katival, Kocsis Zoltánnal és Király Viktorral kiegészülve a Queen Real Jazz című produkcióval Freddie Mercury előtt tiszteleg, júliusban a Balázs Elemér Group ad koncertet a helyszínen, augusztus végén pedig a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenében szabadon című koncertjére várják majd a közönséget.



A Déli panorámateraszon a nyár minden hónapjában lesznek Nyáresti táncházak, a DJ Metha a Be Massive Horizon x Castle Session-nel a Neoreneszánsz kertben várja majd a piknikhangulatra és elektronikus zenére vágyókat, a VárKert Mozi pedig a legnépszerűbb magyar filmekkel készül a Szárazárok színpadon egész nyáron.