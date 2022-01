A Senki nem felel c. dalukhoz forgatott klipben az énekesnő egy fiatal, profi kortárs balettáncossalmutatja be egy párkapcsolat dinamikáját

A Margaret Island első táncos klipjének képi világát Szeleczki Rozália rendező és Czár Gergely koreográfus álmodta meg, amiben Viki nem félt kilépni a komfortzónájából: életében először kísérletezett a kortárs tánccal.

– A dalból kiindulva született meg a klip koncepciója, amiben egy kapcsolat vége utáni sivár jelen és a megszépült múltbéli emlékek összegabalyodnak. A két ember újra találkozik, és összhangba kerül egy rövid időre. Már nem lehet eldönteni, hogy mi a valóság, és mi a képzelet – avat be minket a rendező a klip történetébe.

Hozzátette: – Nagyon inspiráló volt a közös munka Vikivel, aki hihetetlen maximalizmussal és bátorsággal állt hozzá a projekthez, és Czár Gergő koreográfussal, akivel a tánc koncepcióját megalkottuk, valamint Vincze Lotár táncossal, aki segített mindezt életre kelteni. A sokszor viszontagságos körülmények ellenére a próbafolyamat, a styling és látvány előkészítése, a forgatás is igazi csapatmunka volt, amiből nemcsak az egész stáb, de a zenekar is kivette a részét.

A klip ITT nézhető meg!



A klipforgatást megelőző próbafolyamat során Lábas Viki heteken át rendszeresen járt le a táncosok szegedi próbatermébe, elmondása szerint azonban minden perc megérte, rengeteget adott neki a közös tánc: – Bár mindig is szerettem táncolni, magam is meglepődtem, milyen óriási élményt szereztek számomra a hosszú próbanapok Lotárral és a koreográfusunkkal, Gergővel, akiknek nagyon hálás vagyok, hogy amatőr létemre is szívesen fogadtak engem, és a legnagyobb türelemmel biztattak a nulladik perctől kezdve – mesél erről az időszakról Viki.

– Már nevetve emlékszem vissza az őrületes izomlázra, amit a 3-4 órás próbák után éreztem, most értettem meg csak igazán, mit jelent a ‘tetőtől-talpig’ kifejezés… Kemény volt, de nagyon szeretem a végeredményt. A tánc pedig valódi terápia volt számomra, imádnám, ha valamilyen formában be tudnám építeni az életembe a későbbiekben! – tette hozzá a Margaret Island énekesnője.



A klipforgatás nem várt nehézségek elé is állította az énekesnőt: a táncteremben begyakorolt koreográfia a fóti homokbánya ingatag talaján alaposan megdolgoztatta a szereplőket. A klipben szereplő látványos rozsdavörös ruhát Viki és stylistja, Takács Márk Ádám álmodták meg külön erre az alkalomra, az egyedi fejdísz pedig egy fiatal kortárs tervező, Vecsei Zsófi alkotása.



A dal a Margaret Island ősszel megjelent, negyedik stúdióalbumán, a Hol marad az én történetem c. lemezen található.



A dalt élőben február 5-én, az Akvárium klubban hallhatja majd a közönség.



Kattints az eventre, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről: https://www.facebook.com/events/1260447337768024

Nem várt nehézségek elé állította az énekesnőt a klip forgatása!