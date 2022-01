A gyorshajtás, a felelőtlen vezetés veszélyeiről beszél, de emellett emléket is állít azoknak a szeretteinek, akiket váratlanul, egy balesetben veszített el

Megjelent a Hideg szél című szám, melyet a The Biebers zenekar énekeseként, A TV2 Totem című műsorának győzteseként és a Madách Színház színészeként már jól ismert Ekanem Bálint Emota jegyez. Bálint ezzel az új szerzeményével indul az idei Dal-versenyében

A klip ITT érhető el!



Ekanem Bálint már gyermekkora óta azt tervezte, hogy saját számokat adhasson ki, amelyekkel hatással lehet az emberekre. Az elmúlt évek során számtalan dallamfoszlányt rögzített is a telefonján, a karanténidőszak pedig megadta neki azt a szabadságot és időt, amire az alkotáshoz szüksége volt.

– Amikor bezártak a színházak és törölték a koncerteket, visszahallgattam a korábbi ötleteimet és elkezdtem őket kategorizálni aszerint, hogy melyikkel lenne érdemes komolyan foglalkozni – meséli. A dalíráshoz a korábbi zenekara, a Speak up, azaz Győry Zoltán, Horváth Szabolcs, Miklós Csongor és Holb Henrik segítségét kérte, akikkel egy több napos alkotótábort tartottak.

A Hideg szél volt az első szám, ami kiforrott ebben az időszakban, ehhez a The Biebers másik tagját, a másik Puskást, Danit kérte fel zenei producerként.

– Szeretem a munkához való hozzáállását, ráadásul nagyon jól ismer engem – a The Biebersnek köszönhetően – , belelát a világomba és érti az elképzeléseimet – mondja. – Dani most Gerendás Danival dolgozik együtt, akivel úgyszintén baráti kapcsolatot ápolok, így fantasztikus csapat alakult ki.

Bálint ragaszkodott hozzá, hogy egy fontos, társadalmi témát járjanak körbe a dalban és ez szemlélet fogja jellemezni a szólóprojektje később készülő számait is. – Olyan témákról szeretnék beszélni, amelyek mély mondanivalójúak és széles közönséget érintenek.



A legelső szerzeménye például a felhőtlen autóvezetésről szól, a gyorshajtásról és arról, ha valaki ittasan ül a volán mögé – tehát minden olyan vezetési stílusról, amivel kockázatot jelenthet mások számára az utakon.

– Több barátom is egy közúti balesetben veszítette el az életét. Mindig eszembe jutnak, amikor meghallgatom ezt a dalt. A Hideg szél tehát nemcsak prevenciós céllal készült el, hanem azért is, hogy megemlékezzek azokról, akik egy ilyen tragédia áldozatai lettek.” Bálint reméli, hogy ezzel megszólíthatja, elgondolkodtatja azokat, akik rendszeresen átlépik a sebességhatárt.



Majd így folytatta: – Jó lenne, ha átéreznék a felelősségüket és tudatosulna bennük a kockázat. Mindössze pár percet nyerhetnek azzal, ha gyorsabban hajtanak a megengedettnél, ellenben életeket tehetnek tönkre. Akár a sajátjukat is, hiszen hatalmas lelki terhet kellene cipelniük tovább magukkal. Én például nem tudnék elszámolni ezzel a bűntudattal.

Az énekes azt is kiemeli, mindenkinek jogában áll hazaérni a szeretteihez és ezt az utakon is tiszteletben kell tartani.



Nemcsak klip, hanem versenyszám is: Ekanem ezzel a számmal indul a DAL 2022-ben!